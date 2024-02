Economia: Barilla adotta veicoli biodiesel per una logistica più sostenibile

Barilla fa un ulteriore passo per la sostenibilità del comparto logistico attraverso l'adozione di veicoli a biodiesel Hvo, in partnership con Autamarocchi, azienda di trasporto in Italia specializzata nel trasporto di container. Questa nuova sinergia, partita a gennaio 2024, prevede l'utilizzo di nuovi veicoli a biodiesel Hvo, un gasolio rinnovabile prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, nonché da oli ringenerati da colture non in competizione con la filiera alimentare che consentirà di abbattere l'impronta carbonica fino al 90% e di ridurre notevolmente le emissioni di Co2. Questo nuovo carburante può direttamente essere utilizzato dai veicoli Diesel Euro6, di cui i vettori Barilla sono già dotati, senza necessitare di ininvestimenti in mezzi dedicati.

"Nel 2024 puntiamo a sviluppare una diffusa adozione dei\r

biocarburanti tramite i nostri vettori con cui abbiamo rapporti di partnership consolidati. Siamo felici di partire da subito con questo progetto pilota insieme ad Autamarocchi, per meglio riconoscere la soluzione HVO e pensare ai passi successivi" dichiara Gianluigi Mason, direttore logistica Italia di Barilla. In questa prima fase l`accordo riguarderà lo 'shunting' quotidiano tra gli stabilimenti di Parma e Muggia che saranno effettuati con mezzi dedicati e con semirimorchi personalizzati, ricoprendo 600 viaggi annui.

L`utilizzo di tale tipologia di veicoli, a impatto ridotto, incrementerà poi gradualmente il raggio d`azione anche ad altri territori con l`obiettivo di favorire degli spostamenti su terra che abbiamo il minor impatto ambientale. "Dal 2023 abbiamo messo a segno un nuovo step: l`utilizzo dei biocarburanti in modalità dedicata al cliente, fino alla certificazione delle reali emissioni di una flotta o di un servizio customizzati. In questo percorso verso la carbon neutrality 2050 i biocarburanti sono la migliore opportunità per dare un contributo concreto ed immediato alla riduzione delle\r

emissioni di gas serra, in attesa del progredire di altre tecnologie - come l`elettrico e l`idrogeno - e dello sviluppo delle relative infrastrutture che ne consentiranno un impiego esteso nel trasporto pesante\", dichiara Roberto Vidoni, managing direcor di Autamarocchi (Askanews)