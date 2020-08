Economia, la Regione: "Evidenti i segnali di ripresa"

L’impatto degli ammortizzatori ha avuto una tenuta formidabile. Ma i segnali di ripresa sono evidenti: se l’autunno sarà galantuomo, con una crescita alle spalle durata sei anni che ha portato nel 2019 a un +7 % di Pil, nel 2020 avremo un prodotto interno lordo che risentirà della crisi meno che a livello nazionale. Ma soprattutto nel 2021 il rimbalzo positivo ci sarà e noi vogliamo tornare agli indicatori economici pre covid entro il 2022: questo è il nostro obiettivo strategico, il ruolo del Patto. Un Patto che per la prima volta si colloca a monte della discussione sul Recovery fund, risorse 2021/27 Ue e l’eventuale Mes, che determinano il futuro degli investimenti insieme alle loro priorità".



Lo ha detto Vincenzo Colla, assessore a Sviluppo e lavoro, nell'inquadrare il nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima che la Regione ha illustrato oggi a forze economiche e sociali per raccogliere contributi qualificati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.