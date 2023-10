Economia: valore a ribasso ma positivo rispetto alle previsioni di luglio

Economia parmigiana, valore a ribasso (ma positivo) rispetto alle previsioni di luglio, a trainare i servizi. A fare il punto la Camera di Commercio dell’Emilia. "Pur restando in terreno positivo - spiega la nota stampa dell’ente - si abbassano leggermente le previsioni relative all’andamento del valore aggiunto nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia a fine 2023. Le elaborazioni del sistema camerale regionale di dati Prometeia, infatti, prevedono un saldo a +0,8%; un dato in linea con quello nazionale, dunque, ma al di sotto del +1,1% ipotizzato a luglio. La delicata situazione internazionale, unita alla dinamica generalizzata di rincari, peserà così sulla crescita dell’economia, tanto che anche per il 2024 le previsioni sono orientate ad una evidente cautela, con un valore aggiunto ipotizzato in crescita dello 0,5%".

Il saldo positivo dell’anno in corso – come rilevano le analisi della Camera di Commercio dell’Emilia – sarà tutto da attribuire, nelle tre province emiliane, all’andamento trainante del settore dei servizi, che dovrebbe registrare un aumento del 2,1%, mentre sarà sostanzialmente stabile il comparto delle costruzioni (+0,1%) e saranno segnati da flessioni tanto l’industria quanto l’agricoltura, rispettivamente con saldi a -1,3% (la previsione per l’Emilia-Romagna e l’Italia è -2%) e -2,1% (la previsione per l’Emilia-Romagna è -3,2% e -1,4% per l’Italia).

"Su questi comparti peserà, in modo particolare - si aggiunge - il previsto e confermato calo del valore delle esportazioni, che dovrebbe contrarsi del 2,9%; un valore appena migliore di quello previsto a luglio (-3,4%), ma dato in ripresa solo nel 2024, con un +2%".