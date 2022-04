Elezioni Rsu: si vota in tutti i luoghi di lavoro del pubblico impiego dal 5 al 7 aprile

Oltre ad essere un grande momento di partecipazione per i dipendenti pubblici, l'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria rappresenta anche uno strumento di verifica del consenso dell’azione di politica contrattuale e di tutela sindacale che la Cisl porta avanti nella propria organizzazione, "Esserci per cambiare" è il motto congressuale che significa anche esercitare questo fondamentale diritto di democrazia sindacale. Sostenere i candidati in tutti i luoghi di lavoro significa supportare la linea del sindacato: responsabile, autonoma dalla politica, pluralista e trasparente.

La pandemia ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica quanto sia importante il lavoro di donne e uomini che operano nel settore del pubblico impiego. Per questo occorre valorizzare sul piano professionale ed economico l’impegno profuso dai dipendenti pubblici nella sanità, nella scuola, nella ricerca, nell’università e nelle funzioni centrali locali, riconoscendo loro le competenze acquisite e le esperienze maturate.

Elisabetta Oppici, segretaria generale Cisl Fp Parma e Piacenza specifica che " eleggendo i propri rappresentati all’interno delle Rsu, tutti possono fa sentire la propria voce e incidere realmente all’interno dei tavoli di contrattazione. I candidati Cisl sono lavoratrici e lavoratori che con grande passione e generosità hanno deciso di mettersi in gioco e a disposizione degli altri lavoratori, tutti, ascoltando esigenze e proposte per un maggior benessere organizzativo di ognuno.

La pandemia - continua Oppici - ha sì evidenziato alcuni difetti strutturali della pubblica amministrazione ma al contempo ha reso evidente, sia ai politici che ai cittadini, che quello che ha non ha comunque ceduto in questo periodo sono stati proprio i servizi pubblici, che hanno garantito salute e sicurezza, costituendo un presidio di legalità e di giustizia per tutti i livelli. L’azione contrattuale della Cisl Fp ha come obiettivo prioritario la valorizzazione di tutti i lavoratori dei servizi pubblici. Per questo - conclude - occorre valorizzare sul piano professionale ed economico l’impegno profuso dai dipendenti pubblici riconoscendo loro le competenze acquisite e le esperienze maturate."