EMS Group Spa, continua la mobilitazione contro la chiusura del sito di Fontevivo

Lavoratori e lavoratrici della EMS Group SpA di Fontevivo e Montecchio sono scesi in presidio stamattina davanti al Municipio di Montecchio Emilia.

Dopo la decisione dell'azienda, comunicata nelle scorse settimane, di chiudere lo stabilimento P5-P6 nel Parmense e trasferire tutte le maestranze nella sede reggiana, si è svolta ieri un'assemblea convocata dalla FIOM CGIL di Parma e Reggio Emilia, al termine della quale si è deciso di protestare davanti al Comune di Montecchio. Ad oggi, infatti, a seguito del tavolo fatto con la Regione qualche giorno fa, è emersa un'unica offerta d'acquisto vincolante da parte di un soggetto industriale del quale tuttavia non si conoscono ancora né il nome né i termini dell'offerta stessa d'acquisto.

La delegazione sindacale ha dunque incontrato il sindaco di Montecchio per capire meglio cosa aspettarsi nei prossimi giorni, soprattutto riguardo alla necessità garantire gli attuali livelli occupazionali, considerando che la EMS Group (che ha confermato la chiusura del sito di Fontevivo e il trasferimento di tutte le maestranze su Montecchio per l'8 gennaio prossimo), resta gravata da oltre 280 milioni di euro di debiti. Se la trattativa non andasse a buon fine si potrebbe paventare il fallimento dell'azienda stessa.