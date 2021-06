Er Sistemi, accordo con la Fiom Cgil: permessi, banca ore solidale e smart working

Lo scorso 11 giugno, la FIOM CGIL di Parma ha sottoscritto unitamente alla RSU aziendale un importante accordo in Er Sistemi, azienda facente parte del gruppo Tecninox, che si occupa di processi di automazione industriale ed occupa una cinquantina di lavoratori.

Importanti punti qualificanti sono stati inseriti all’interno del contratto, che oltre ad una parte normativa corposa che va dalla formazione a permessi aggiuntivi per eventi che possono coinvolgere lavoratori e familiari, banca ore solidale, una regolamentazione sullo smart working con piena parità di trattamento economico e normativo, ribalta completamente il vecchio premio dato unilateralmente dall’azienda totalmente in welfare.

Molto soddisfatto Domenico Barco, funzionario Fiom di zona, che spiega: “Con questa prima e storica intesa abbiamo mantenuto l’impianto che prevede un premio (che può arrivare a 2850 euro) legato ad obiettivi, il consolidamento di una parte di esso dopo i 3 anni (10%) e abbiamo messo un freno al welfare non gradito ai lavoratori. In più abbiamo esteso e migliorato norme del contratto nazionale, come ad esempio il capitolo relativo alla formazione, che andrà ben oltre quanto previsto dal CCNL e sarà concordata con la RSU, inserendo la banca ore solidale con contributo anche aziendale, l’istituzione della “break zone”, dove lavoratori ed RSU possono confrontarsi per elaborare idee per migliorare il clima aziendale, messo dei paletti allo smart working".

"A questo si aggiunga che, fra i primi in provincia, costruiremo un percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, e che messo le basi per costruire un progetto formativo che coinvolga anche le scuole e gli studenti".

"Ci tengo, ovviamente - conclude Barco - a ringraziare i delegati Ferdinando e Paolo, eletti per la prima volta circa 2 anni fa per l’importante lavoro svolto. Ancora una volta abbiamo dimostrato che dove è presente il sindacato, si migliorano le condizioni di vita e di lavoro”.