Farmacie private, il "Pharmatour" arriva anche a Parma

Si chiama "Pharmatour" il percorso verso il rinnovo del contratto nazionale delle Farmacie private promosso e organizzato dalla FILCAMS CGIL, che incontrerà gli addetti del comparto per ascoltare esigenze, rivendicazioni e criticità, con l’obiettivo di costruire una piattaforma di richieste per il rinnovo del contratto Federfarma, condivisa con chi lavora nel settore.²

Partito dalla Toscana, il giro di assemblee con le lavoratrici e i lavoratori per raccogliere idee in vista del rinnovo del CCNL, in scadenza il prossimo 31 agosto 2024, arriverà a Parma mercoledì 27 marzo. L'appuntamento è per le ore 20.30, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/A con i funzionari della FILCAMS CGIL territoriale.