Federconsumatori inaugura il nuovo “Sportello amico energia"

Mercato libero, tutelato, di ultima istanza, spread, ttf, psv, pfor, contratto placet. Districarsi tra i contratti di gas ed energia elettrica non è per nulla semplice, richiede informazioni precise e tempo perché una scelta mal ponderata può costare centinaia di euro in più all'anno.

Per questo motivo, Federconsumatori Parma ha deciso di aprire un nuovo sportello, lo Sportello Amico Energia, per assistere nel tempo e in modo continuativo e personalizzato i consumatori nella scelta del proprio fornitore energetico.

Il servizio prevede un primo momento di analisi dei consumi dell'utente e un esame delle migliori opportunità presenti sul mercato dei contratti energetici.

Ogni dodici mesi, lo sportello riesamina la posizione del consumatore e valuta soluzioni più convenienti, oltre a fornire assistenza immediata in caso di modifiche unilaterali del contratto comunicate dal gestore. Federconsumatori si sostiene con le adesioni degli associati e non ha rapporti economici e preferenziali con nessun fornitore di energia, questo ci permette, sempre, di fare l'interesse del consumatore

Per avvalersi del servizio, occorre telefonare al numero 0521 508949 o scrivere a segreteria@federoconsumatoriparma.it per un appuntamento.