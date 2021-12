Fidenza: il congresso Femca Cisl Pr Pc conferma Massimo Pelizzari

Massimo Pelizzari è stato rieletto alla guida della Femca Cisl Parma Piacenza, sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori Energia, Moda e Chimica. Lo ha deciso il congresso III congresso territoriale riunitosi a Fidenza. Alla presenza di numerosi delegati e del Segretario Generale Confederale Cisl Parma Piacenza Michele Vaghini, la categoria si è concentrata, durante i lavori, sulla parola d'ordine del momento: sostenibilità, ma anche sulla forte esigenza di affermare i principi fondamentali della sicurezza, e della legalità nei luoghi di lavoro. E’ stato espressa la necessità che finalmente nel comparto si faccia strada una cultura adeguata, all'altezza dei tempi e delle tecnologie che si susseguono, sempre più rapidamente, in cicli ormai brevi: da qui il bisogno di formazione e di “imparare a imparare”. Non a caso il motto del congresso è stato: “La sostenibilità, il nuova paradigma per il lavoro che verrà, per una nuova identità dei lavoratori in un mondo che cambia”.

Alla fine della giornata, è stato eletto un nuovo Consiglio Generale di 43 membri, costituito ed è stata quindi eletta la nuova segreteria, costituita da Massimo Pelizzari Segretario generale, Germano Giraud e da Marzia Pellegrini. I lavori si sono svolti in funzione della preparazione del prossimo congresso della intera confederazione Cisl Parma Piacenza, programmato il 21 e 22 febbraio 2022. Presenti Erminio Sciore della segreteria nazionale Femca e Franco Garofalo segretario generale Femca Emilia Romagna