Fiere di Parma e GDONews: sinergia per i buyer esteri

Fiere di Parma e la testata GDONews hanno siglato un accordo di partnership per rafforzare la piattaforma digitale “MyBusinessCibus”. I manuali di GDONews sulle diverse categorie merceologiche dell’alimentare made in Italy saranno tradotti in inglese ed inviati a tutti i top buyer internazionali. I buyer potranno, inoltre, beneficiare di contenuti esclusivi all’interno della pagina www.mybusiness.cibus.it e di ulteriori contenuti informativi all’interno della newsletter che Cibus invia periodicamente alla comunità internazionale del food & beverage.

I buyer esteri avranno, dunque, a disposizione veri e propri manuali di approfondimento su ogni singola categoria merceologica per poter pianificare le attività di category sia prima dell’evento all’interno di www.mybusinesscibus.it sia durante l’appuntamento fieristico Cibus (a Parma dal 4 al 7 maggio 2021), ma con un bagaglio di conoscenza sufficiente e meritevole solo di verifica finale negli incontri B2B.

GDONews, dall’altro lato, con questo accordo di partnership, può ampliare la sua penetrazione anche all’estero e grazie alla sua distintività, che si concretizza nella realizzazione di contenuti originali pensati per i buyer nell’esecuzione del loro mestiere, e con particolare accento agli studi di categoria ed alla solidità finanziarie delle aziende, sarà un valido supporto anche per il buyer estero.

Fiere di Parma ha realizzato la piattaforma digitale www.mybusiness.cibus.it con l’obiettivo di creare una fiera virtuale, aperta 365 giorni l’anno, complementare alla manifestazione espositiva Cibus, che ha assunto cadenza annuale. L’avvento della pandemia ha impresso una accelerazione al progetto, oggi pienamente operativo. Gli operatori professionali grazie a MyBusinessCibus realizzano incontri on line e studiano assortimenti con i loro rispettivi fornitori.

Fiere di Parma ha dunque realizzato una partnership con una testata della comunicazione on line del mass market retail italiano, la rivista on line di settore GDONews, per costruire un progetto di collaborazione verso una piattaforma permanente di aggiornamento e sourcing dedicata agli operatori dove i prodotti, la cultura della produzione alimentare italiana, il business ed i confronti b2b siano una costante che il buyer nazionale ed internazionale potranno sfruttare tutto l’anno nell’ambito del loro lavoro quotidiano.

“Il settore delle Fiere è destinato a consolidarsi anche attraverso alleanze con editori specializzati tornando, peraltro, alle sue origini – ha dichiarato Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma – Infatti la rivoluzione digitale del nostro modello di business, accelerata dalla pandemia, impone una crescita dei contenuti; contenuti che devono essere veicolati alla nostra audience, sia on site (con format fieristici smart, factory&educational tour, e altro) sia on line (piattaforme di e-sourcing, business agenda, category knowledge). Con GdoNews in generale, e Andrea Meneghini in particolare, abbiamo trovato immediatamente questa sintonica integrazione”.

“La fiera Cibus è il nostro ambasciatore della produzione alimentare nel mondo, un’istituzione storica ed allo stesso tempo giovane e dinamica – ha sottolineato Andrea Meneghini, responsabile dei contenuti editoriali di GDONews per il Mass Market Retail - GDONews è un riferimento per i manager della GDO italiana, nel tempo abbiamo costruito un contenitore informativo ed allo stesso tempo formativo. L’utilizzo delle moderne tecnologie ci appartiene, basta vedere la nostra presenza sui social professionali. E’ un orgoglio poter accompagnare Cibus ed il suo esperto timoniere, Antonio Cellie, verso la grande distribuzione di tutto il mondo, portando le nostre eccellenze alimentari sui tavoli dei buyer internazionali”.