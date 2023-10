Filt Cgil Parma, il nuovo segretario generale è Errico Giannelli

Nella mattinata di ieri, lunedì 16 ottobre, l'Assemblea Generale FILT CGIL Parma, riunitasi nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, ha eletto all'unanimità il nuovo segretario generale della categoria: si tratta di Errico Giannelli, che prende il posto di Laura Bertolini, destinata ad altro incarico, che è stata calorosamente salutata e ringraziata per il fondamentale lavoro svolto.

Classe 1983, sposato con due figli, Giannelli ha già una lunga esperienza nel sindacato dei trasporti, dove ha cominciato il suo impegno come delegato della TEP, l'azienda del trasporto pubblico locale, per entrare poi nella segreteria FILT provinciale.

Nella sua relazione programmatica, il giovane neosegretario ha indicato come priorità del suo nuovo mandato quella di "riuscire a valorizzare il “brand” e l’identità dell’organizzazione, dai settori più strutturati come il TPL ai magazzini di logistica e all’autotrasporto, in una logica di continuità con il lavoro svolto in questi anni".

All'Assemblea erano presenti, oltre alla segreteria FILT al completo, anche la segretaria generale CGIL Parma, Lisa Gattini, e il segretario generale FILT CGIL Emilia Romagna, Adriano Montorsi, che ha riepilogato le principali sfide dell'azione sindacale in un settore che coinvolge comparti molto diversi - dalla logistica al trasporto aereo, dal TPL alle autostrade - ma tutti altrettando strategici nell'attualità socio-economica non solo nazionale.