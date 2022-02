La Lega: "Sei milioni e mezzo per Flo Fontanellato"

“E’ in arrivo un finanziamento agevolato di 6 milioni e mezzo di euro, in favore di Flo Spa di Fontanellato (nella foto). Questa operazione, a sostegno dei territori produttivi, è possibile grazie al Fondo grandi imprese in difficoltà, costituito per facilitare il rilancio delle imprese italiane, colpite dalla crisi post pandemia. Flo impiega 1000 persone ed è leader nel settore vending per la fabbricazione di stoviglie e bicchieri monouso. Grazie al ministro Giancarlo Giorgetti e alla Lega di Governo potrà continuare a produrre e ad innovare, in un’ottica di crescente sostenibilità ambientale”. Così il senatore della Lega, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama e commissario Lega Emilia.