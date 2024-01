Fondazione Monteparma: Luca Trentadue nominato Vicepresidente del Consiglio Generale

Nella seduta dello scorso 18 dicembre il Consiglio Generale di Fondazione Monteparma, recentemente rinnovato e presieduto dall’avvocato Mario Bonati, ha conferito al professor Luca Trentadue, consigliere della Fondazione al suo secondo mandato, l’incarico di Vicepresidente.

Professore ordinario di Fisica Teorica presso l’Università di Parma fino al 2018, Luca Trentadue ha coordinato il Dottorato di Ricerca in Fisica ed è stato Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Fisica nello stesso Ateneo. Svolge attività di ricerca presso diversi centri e laboratori, italiani ed esteri, tra cui il Consiglio Europeo di Ricerche Nucleari (CERN) e ha realizzato e coordinato alcune mostre scientifiche interattive dell’Università di Parma.

"La nomina del professor Trentadue quale Vicepresidente di Fondazione Monteparma è stata unanimemente condivisa da tutti i consiglieri, che hanno espresso ampio apprezzamento per la disponibilità e sensibilità che ha sempre dimostrato verso le iniziative della Fondazione e

per l’eccellente impegno profuso, con spirito di collaborazione e competenza, a servizio dell’ente. Riconfermato per il secondo mandato, il prof. Trentadue continuerà ad essere, ora anche in qualità di Vicepresidente, una preziosa risorsa per la nostra Istituzione" dichiara il Presidente di Fondazione Monteparma Mario Bonati. Nella stessa occasione, l’Organo di Indirizzo ha accolto con grande favore la disponibilità offerta dal consigliere Angelo Stecconi a presenziare, in rappresentanza della Fondazione, alle iniziative e ai progetti promossi nell’area fidentina.