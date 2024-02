Food & Beverage: al via la partnership tra Fiere di Parma e Koelnmesse

In occasione della 52° edizione di ISM, l’evento leader mondiale per il settore Dolci&Snack, Koelnmesse e Fiere di Parma hanno annunciato che la loro partnership, operativa ormai da 8 anni nel settore Meccano Alimentare, si estende anche al Food&Beverage.

A partire dal 2024, TuttoFood sarà supportato dalla rete internazionale di Koelnmesse per lo sviluppo degli espositori esteri per confermare e sviluppare il suo posizionamento internazionale attraverso il network che organizza le fiere leader mondiali nel settore alimentare, ossia Anuga e, appunto, ISM.

Parallelamente, anche Cibus potrà godere dei vantaggi del Know How degli storici partner di Colonia in particolare sul fronte dei visitatori internazionali, come già avviene dal 2015 per Cibus Tec. Grazie a questa alleanza, la storica fiera Meccano-Alimentare di Parma ha raggiunto infatti risultati record nel 2023, superando – caso unico in Europa – i numeri pre-covid dell’edizione 2019.

Da oggi, quindi, al mercato delle aziende Agro Alimentari si presenta una piattaforma fieristica unitaria che ha in portafoglio Anuga-Colonia, ovvero l’evento di riferimento a livello mondiale, Cibus-Parma, la fiera leader e iconica del Made in Italy alimentare, e TuttoFood-Milano che ospiterà le tendenze dell’offerta globale di Food&Beverage.

Questa operazione di sistema è stata possibile grazie alla visione unitaria di tutti gli Azionisti e Amministratori di Fiere Parma e Koelnmesse i quali privilegiano, da sempre, lo sviluppo delle loro fiere nei propri quartieri e sui rispettivi territori. La triangolazione Parma-Colonia-Milano non solo consoliderà la leadership di queste città nelle fiere Food&Beverage ma confermerà il ruolo guida dell’Europa nel tracciare un modello alimentare consapevole e sostenibile per il pianeta.

L’annuncio dell’accordo con Koelnmesse ha trovato subito tra i suoi promotori Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, che ha dichiarato: “Questa partnership ha il merito di valorizzare il sistema fieristico italiano, e con esso il mondo dell’agroalimentare, proiettandolo in una dimensione sempre più internazionale, cruciale per affrontare con slancio sfide globali, promuovere la cooperazione e stimolare lo sviluppo sostenibile. Come Crédit Agricole Italia continuiamo a sostenere il percorso di crescita di Fiere di Parma: l’importante asse con Fiera Milano e ora con Koelnmesse è il frutto della vitalità e del dinamismo di tre realtà che sono punti di riferimento del settore e che continuano a distinguersi per capacità di creazione di sinergie ad alto valore aggiunto per accedere a nuovi mercati e cogliere opportunità di crescita.”

Michele Guerra, Sindaco di Parma, ha salutato con favore la notizia e ha commentato: “Nel percorso di rafforzamento che sta compiendo Fiere di Parma, è una ulteriore buona notizia la partnership con un leader del settore come la Fiera di Colonia. Accogliamo positivamente tutto ciò che può portare la nostra fiera fuori dai confini locali e nazionali, per questo accogliamo positivamente le sinergie che si stanno sviluppando e si svilupperanno in futuro”.

Il Presidente della Provincia Andrea Massari ha aggiunto: "La connessione Fiere di Parma con Koelnmesse risponde pienamente alla vocazione internazionale della provincia di Parma, delle sue aziende, del suo sistema scolastico e universitario, dei suoi cittadini. Garantirà un nuovo ed ulteriore sviluppo Internazionale alla nostra Fiera, integrata con quella milanese, e di questo ne beneficerà Parma e tutta la Provincia"

Il Presidente dell’Unione Industriali di Parma, Gabriele Buia, ha inoltre commentato: “L’estensione dell’accordo fra Fiere di Parma e Koelmesse al settore del Food&Beverage è una scelta che il mondo industriale valuta molto positivamente perché crea le condizioni per rendere più efficiente e competitivo il sistema fieristico europeo e quindi valorizzare al meglio le aziende agroalimentari nella prospettiva della promozione, nel mercato globale, della qualità, sicurezza, sostenibilità e accessibilità dei loro prodotti.”

“E’ un accordo che presenta un potenziale straordinario per i nostri territori, che legano alla presenza sui mercati internazionali del Food&Beverage tanta parte del loro valore aggiunto”, osserva Stefano Landi, Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia. “Nei primi nove mesi del 2023”, sottolinea Landi “le esportazioni di alimenti e bevande hanno superato i 3 miliardi di euro in valore, con crescite particolarmente consistenti per Parma (+12,5%, per un valore superiore ai due miliardi) e Piacenza (464 milioni di euro, con un +21%). Da un accordo di tale importanza strategica ci aspettiamo un ulteriore impulso al settore e più in generale allo sviluppo economico dei nostri territori”.

E Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna ha sottolineato “La partnership con Koelnmesse estesa ora anche al Food&Beverage rappresenta per Fiere di Parma una strategia fondamentale di consolidamento sul mercato fieristico globale della più importante fiera del territorio. In un ambiente sempre più competitivo, poter affiancare ad un marchio di successo come Cibus sia il marchio TuttoFood che l’esperienza di una delle società fieristiche più importanti al mondo come Koelnmesse permetterà di raggiungere una sempre maggiore qualificazione e penetrazione sul mercato, a beneficio dell’industria agroalimentare italiana, a partire dall’Emilia-Romagna, e dell’intero sistema fieristico del nostro Paese”.

Franco Mosconi, Presidente di Fiere di Parma, spiega: "Una partnership lungimirante: questo è, in poche parole, il nostro giudizio. L’ampliamento della cooperazione con Koelnmesse dall'industria Meccano Alimentare al settore Food & Beverage è una pietra miliare non solo per le città di Colonia, Parma e Milano, ma anche per i nostri due Paesi. Germania e Italia sono i due giganti industriali dell'UE, e la Germania è il principale partner commerciale dell'Italia. Questo nuovo accordo tra la nostra azienda - Fiere di Parma - e il leader di mercato internazionale fa parte di questo quadro più ampio che consideriamo ricco di opportunità."

"L'accordo firmato oggi con Koelnmesse completa il progetto di posizionamento internazionale di Fiere di Parma iniziato 15 anni fa con il rilancio di Cibus e culminato nell'alleanza strategica con Fiera Milano per TuttoFood lo scorso aprile. Seguendo questo percorso, saremo in grado di offrire alle aziende alimentari italiane e straniere, ogni anno e in Italia, una piattaforma fieristica internazionale eccellente gestita e garantita dal nostro team e dai nostri colleghi di Anuga e ISM", aggiunge Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma.

Gerald Böse, CEO di Koelnmesse, al momento della firma ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare l'estensione della nostra partnership con Fiere di Parma. L'ingresso nel settore Food & Beverage rappresenta per noi un'importante pietra miliare. L'Italia, un mercato cruciale, presenta possibilità accattivanti. La sinergia dinamica tra Cibus, TuttoFood e le competenze di Koelnmesse, come dimostrato da Anuga e ISM, alimenta la nostra aspettativa di dare forma alle tendenze globali. Questa collaborazione non solo rafforza la nostra presenza sul mercato, ma sottolinea anche il ruolo centrale dell'Europa nel sostenere un modello alimentare sostenibile sulla scena globale."

Thomas Rosolia, Amministratore Delegato di Koelnmesse Italia, ha aggiunto: "Questa ulteriore collaborazione tra Fiere di Parma e Koelnmesse, già consolidata dal 2016 per l’organizzazione congiunta di Cibus Tec per il settore delle tecnologie alimentari, conferma l'obiettivo di entrambe le parti di creare una piattaforma di business unica nel suo genere, con un'impronta internazionale, a beneficio dell'intera industria alimentare."