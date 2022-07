Formula SAE a Varano dè Melagari: in palio per i giovani ingegneri anche un posto di lavoro presso lo sponsor Erre Technology

ERRE Technology Group, “atelier" di servizi di ingegneria - e attiva dal 2013 in ambito design, ingegneria, progettazione, ricerca di stile, HMI, UX/UI, Prototyping, sistemi elettrici ed elettronici e ICT – sarà tra gli sponsor della XVII edizione di Formula SAE Italy, appuntamento in cui andrà anche in cerca di talenti.

L'evento educational internazionale dedicato agli studenti delle facoltà di ingegneria organizzato da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) si svolgerà quest’anno dal 13 al 17 luglio 2022 presso l'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (Parma). Appuntamento di grande valore per l’ azienda torinese con sedi anche a Milano e Modena, la cui struttura agile da PMI, ha finora rappresentato un importante valore aggiunto in termini di pronta reazione alle esigenze del mercato e in risposta ai nuovi trend.

“Siamo lieti di tenere a battesimo gli studenti chiamati a misurarsi con le sfide che ERRE Technology Group deve far fronte quotidianamente. Oltre a partecipare all’avvenimento in qualità di sponsor abbiamo ideato un premio speciale ERRE, che consegneremo al team che si distinguerà per know how, agility and problem solving. Tra tutti i team in gara, offriamo a quello prescelto, un assegno a copertura delle spese sostenute per progettare e realizzare la vettura che parteciperà al race. Inoltre proporremo un'esperienza di stage in azienda ad un membro meritevole della squadra. Crediamo da sempre che i giovani vadano sostenuti e accompagnati, la nostra Academy è un esempio concreto di come contribuiamo fattivamente alla crescita e allo sviluppo dei talenti e Formula SAE ci pare un contesto ideale per incontrare giovani promettenti ”, dichiara Rosario Radice, Founder e CEO di Erre Technology Group.

Dopo l’edizione primaverile dedicata a carrozzeria ed elettronica, anche nella seconda parte del 2022 sono previste nuove sessioni di ERRE Academy, la piattaforma che permette di attrezzare i giovani appena usciti dai percorsi di studio, dotandoli delle le risorse utili ad affrontare il mondo del lavoro e permettendo loro di trasformare le conoscenze in competenza.

Prosegue Radice, “Per i profili più giovani, pronti a mettersi alla prova, Formula SAE rappresenta una vetrina ideale per allenare le proprie abilità, soprattutto la capacità di rispondere in maniera veloce e flessibile ai compiti assegnati. Qualità che nel mondo del lavoro si traducono nella capacità di rispondere prontamente alle esigenze di mercato. In questo senso la nostra struttura in ERRE, consente di cambiar pelle in maniera puntuale e camaleontica, empatizzando con le necessità del cliente e adeguando su misura i servizi che offriamo. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, professionisti del domani, che non vediamo l’ora di vedere all’opera!”

Il trofeo, che verrà consegnato al team vincitore del premio ERRE riceverà, in aggiunta all’assegno e uno stage in azienda, è stato ideato dal team Designer di ERRE Technology Group