Fornovo: la Cgil incontra i candidati sindaco

In vista delle prossime amministrative che impegneranno il Comune di Fornovo, il prossimo giovedì 23 maggio è in programma un appuntamento dal titolo "Verso le elezioni. La Cgil di zona incontra i candidati sindaco del Comune di Fornovo per un confronto sui loro programmi elettorali".

Il dibattito avrà luogo alle ore 17.00 nella Biblioteca Merusi del Foro 2000, in via Giuseppe di Vittorio, 7 a Fornovo Taro, e sarà introdotto e coordinato da Paolo Spagnoli, Coordinatore zona Valtaro Valceno. Interverranno (in ordine alfabetico), Emanuela Grenti, candidata sindaca lista "Di più per Fornovo Grenti Sindaco", Alessandro Savi, candidato sindaco lista "Avanti Fornovo Savi Sindaco", e Giovanni Vergiati, candidato sindaco lista “Fornovo Rinasce Vergiati Sindaco”.