Fornovo: arriva la Consulta per l'immigrazione

Dopo il Comune di Borgo Val di Taro, anche il Comune di Fornovo sottoscrive un protocollo per istituire la Consulta per l'immigrazione.

L' Amministrazione Comunale, su proposta della CGIL, ritenendo di fondamentale importanza per il progresso e la crescita armoniosa della comunità, la partecipazione attiva dei cittadini ed ogni forma di coesione, confronto, dibattito e collaborazione anche per residenti di origine straniera, nell'intento di valorizzare ogni forma di inclusione sociale e culturale tra le varie comunità e culture presenti sul territorio, si è impegnata con la firma di questa mattina a promuovere l'adozione di un regolamento istitutivo e di funzionamento della Consulta per l'immigrazione per il raggiungimento delle finalità descritte.

Il protocollo è stato sottoscritto nella sala Consigliare del Comune tra la Sindaca di Fornovo di Taro Michela Zanetti e rappresentanti della CGIL territoriale Paolo Spagnoli e Marion Gajda