Funzione Pubblica Cgil: Rosalba Calandra Checco riconfermata all'unanimità come segretaria generale

Il XII congresso della Funzione Pubblica CGIL di Parma si è svolto nella giornata del 13 dicembre alla Corte di Giarola e ha visto la partecipazione di 112 tra delegate e delegati. A conclusione dei lavori la neo eletta Assemblea Generale ha votato Rosalba Calandra Checcho come segretaria generale, riconfermandola all'unanimità alla guida della categoria.

Nel documento politico votato all’unanimità si definiscono gli impegni programmatici della categoria per i prossimi anni, in continuità con l’intenso lavoro svolto nell'ultimo mandato. Come spiega la neoeletta segretaria Rosalba Calandra Checco, che a margine dell'incontro ha proposto la composizione della segreteria, votata poi all'unanimità dall'Assembela generale, "la FP CGIL, categoria in espansione sia come numero di iscritti che come presenza sul territorio provinciale di Parma, continuerà a lavorare per una pubblica amministrazione accessibile, di prossimità, che mette a valore l’innovazione e che garantisca benessere e tuteli con efficacia i diritti fondamentali delle persone in modo universale. Un obiettivo che necessita di un grande investimento nel fattore umano. Per questo rilanciamo il nostro Piano Straordinario per l’occupazione e la lotta contro le privatizzazioni e le esternalizzazioni, la riunificazione contrattuale delle filiere dei servizi pubblici per settore di attività, puntando alla parificazione salariale e dei diritti attraverso un investimento diffuso sulla valorizzazione del lavoro nei servizi pubblici che garantisca aumenti salariali, crescita professionale, formazione diffusa e qualificata. È questo il non semplice compito che ci attende per il prossimo quadriennio".

Il Congresso ha visto tra gli altri l'intervento di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, che ha voluto mettere in evidenza il ruolo fondamentale giocato nelle politiche pubbliche dallo stato sociale "così come era stato inteso dai padri costituenti. Uno stato sociale che non può reggersi se non attraverso un'equa fiscalità e una necessaria riforma previdenziale, temi che non a caso sono al centro della mobilitazione contro una legge di bilancio sbagliata che ci porterà in piazza in occasione dello sciopero generale del 16 dicembre".

Tra gli ospiti anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha sottolineato come "le Amministrazioni comunali abbiano bisogno soprattutto in momenti di crisi come quello attuale di assumere un ruolo di coordinamento di quei corpi intermedi, niente affatto scomparsi nonostante il termine disintermediazione sia diventato molto di moda, che rappresentano il polso della salute delle città e sono in grado di fotografare i bisogni delle stesse, indicando le politiche più utili da mettere in campo".