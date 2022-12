Gestione acque sotterranee, a Parma e parte della Bassa +10% di risparmio idrico l’anno grazie alla Bonifica Parmense

Via ai lavori di efficientamento dei pozzi consortili in città e nei Comuni di Sissa Trecasali, Fontevivo e Fontanellato finanziati per 544 mila euro da Fondo Sviluppo e Coesione e Consorzio