Giappone: il Parmigiano Reggiano protagonista alla cena inaugurale della settimana della cucina italiana

Il Parmigiano Reggiano bandiera del Made in Italy nel Paese del Sol levante. La Dop è stata infatti tra i protagonisti della Cena inaugurale della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (SCIM), dal titolo “La Food Valley italiana incontra il Giappone”, svoltasi presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo e organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e Casa Artusi. Durante la serata, Simone Ficarelli, international marketing office e maestro assaggiatore del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha aperto una forma del formaggio Dop alla presenza di Gianluigi Benedetti, ambasciatore d’Italia in Giappone, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, e Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e agroalimentare, Caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. La SCIM, in corso di svolgimento dal 13 al 19 novembre, è un’iniziativa di promozione presso le ambasciate, i consolati, gli istituti di cultura e gli uffici dell’Istituto Commercio Estero in tutto il mondo, che si propone di valorizzare le eccellenze del settore enogastronomico italiano con oltre mille eventi fra cene istituzionali, seminari di approfondimento, incontri con operatori di settore, con gli chef e classi dimostrative.

«Siamo molto orgogliosi di essere tra i protagonisti di questo evento così importante per il Made in Italy nel mondo», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «Per il Parmigiano Reggiano, il Giappone è importante non solo perché si tratta di un mercato che, sebbene abbia

ancora volumi limitati, rappresenta il principale riferimento in Asia. Ma anche e soprattutto perché l’attenzione ai dettagli, alla cura artigian le, alla qualità delle materie prime e alle sfumature di gusto umami che caratterizza la cultura culinaria del paese del Sol Levante trova una consonanza con la tradizione della lavorazione del Parmigiano Reggiano, un’icona del nostro stile di vita, amata dai consumatori in Italia e all’estero».

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha dichiarato: «Il Giappone apprezza il Made in Italy e il nostro Paese è già oggi il primo in Europa per volume di esportazioni alimentari. Per la Food Valley e per i suoi prodotti, che sono un’eccellenza assoluta, le opportunità sono straordinarie e noi vogliamo coglierle al fianco dei nostri produttori, sostenendo anche in questo modo la rinascita di quei territori che sono stati così duramente colpiti dall’alluvione».