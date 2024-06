Flc Cgil: oggi compilazione serale della graduatoria supplenze

In considerazione della scadenza prevista per oggi alle ore 23.59 della presentazione istanza GPS (graduatoria provinciale supplenze) docenti, la FLC CGIL Parma ha deciso in via straordinaria, doto l'alto numero di richieste giunte all'ultim'ora, di prolungare la propria presenza e assistenza in presenza per la compilazione delle domande.

Per chi fosse interessato è possibile presentarsi direttamente dalle ore 20.00 nel Salone Trentin, in Camera del Lavoro (via Casati Confalonieri 5/A. Il servizio è riservato a chi è iscritto o intende iscriversi.