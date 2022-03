Grazie al progetto “Academy” il Consorzio Agrario di Parma insegna le basi per un lavoro agricolo decisamente più smart

l Consorzio Agrario di Parma si avvia a passi veloci verso l’importante appuntamento del 14 gennaio 2023, data da segnare con grande evidenza in agenda poiché coinciderà con i 130 anni di attività del sodalizio consortile, e lo fa diversificando ed intensificando la propria offerta di servizi tra i quali un sicuro rilievo hanno quelli improntati alla formazione. In questo quadro, si sono inseriti i due partecipati incontri tenutesi nei giorni scorsi presso l’agenzia Cap di San Quirico – (Sissa-Trecasali)grazie al “Corso di Formazione sui sistemi di telemetria My New Holland”.L’attività formativa ha coinvolto una sessantina di clienti di trattori e macchine agricole New Holland, consolidato partner tecnico del Consorzio Agrario di Parma, che ha fornito anche adeguata consulenza mettendo a disposizione un team di esperti docenti. Il sistema di formazione del progetto “Academy” è per New Holland modalità consolidata e si rivolge anche ai giovani tecnici che possono compiere così i primi passi teorici e pratici “sul campo”, usufruendo di macchinari sofisticati e attrezzature di ultima generazione utili a perfezionarsi al meglio nell’ambito dell’assistenza e negli interventi di riparazione del proprio parco macchine aziendale.

“Academy” è anche il nuovo servizio ideato dal Consorzio Agrario per i propri Soci e Clienti che è stato inaugurato con i corsi di formazione in collaborazione con New Holland e che proseguirà l’attività formativa/informativa nei prossimi mesi. “Formare i tecnici è uno dei nostri punti strategici – afferma il direttore generale del Cap Roberto Maddé che insieme al Responsabile settore macchine Paolo Pagliarini ha promosso l’iniziativa - l’occasione del ‘Corso di Formazione sui sistemi di telemetria My New Holland’ ha riscosso un’adesione piena registrando una partecipazione nutrita di sessanta presenti nel susseguirsi delle due giornate formative”. Anche grazie al progetto Academy il Consorzio Agrario conferma la sua vocazione nel contribuire ai processi di innovazione ed al miglioramento contestuale della sostenibilità nella produzione agricola, obiettivo rilevante in cui le componenti informazione e formazione assumono un ruolo prioritario. “Nel settore delle macchine agricole di ultima generazione– ha proseguito il direttore Maddé – rimarchiamo il valore aggiunto della sperimentazione pratica di tutto il ventaglio di enormi opportunità concrete consentite dall‘agricoltura di precisione’ (o Precision Farming)”.

In questo modo il cliente, grazie alle applicazioni software, app e programmi più aggiornati, può, grazie all’utilizzo di supporti e devices come smartphone o tablet, raggiungere una immediata soddisfazione della necessità riducendo notevolmente il tempo solitamente impiegato. “In questo modo – ha concluso il direttore del CAP Maddé - si compie un altro importante passo avanti nel miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori. Questo vuol dire anche più ‘benessere’, miglior uso del proprio tempo nelle varie fasi lavorative, opportunità nel controllo da remoto ed altro ancora. Senza dimenticare la maggior sicurezza che, attualmente, in campo lavorativo, non è un elemento assolutamente trascurabile. Il nostro comprensorio di azione e di origine è quello emiliano in particolare e la Motorvalley (patria della motoristica sportiva e non, più all’avanguardia) e tutti noi sappiamo quanto la telemetria sviluppata nei settori delle competizioni automobilistiche e motociclistiche abbiano consentito di trovare ulteriore importante applicazione anche in altri campi: possiamo quindi dire che i nostri clienti entrano a far parte di una squadra da ‘Formula 1!”.