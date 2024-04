Green week, il messaggio della tre giorni parmigiana: “Transizione necessaria”

"L'abbattimento delle emissioni è indispensabile per garantire un futuro al pianeta, ma bisogna smetterla con le ideologie e affrontare pragmaticamente la complessità delle questioni che la transizione ecologica pone". Si potrebbe riassumere con queste poche battute il senso degli interventi dei moltissimi imprenditori presenti durante la tre giorni del Festival della Green Economy a Parma, a partire da Giuseppe Pasini (Feralpi) fino a Francesco Mutti passando per Giampaolo Dallara.

Una kermesse caratterizzata da una massiccia presenza agli oltre 70 talk, che ha visto dibattere quasi 300 relatori provenienti da tutta Italia su un arco ampio di tematiche che vanno dalla decarbonizzazione dei processi industriali fino alla sostenibilità sociale. Piazza Garibaldi, cuore della città, ha visto tutti i principali eventi del festival sold out, così come hanno registrato il tutto esaurito il restante 90% degli incontri che si svolgevano nelle complessive 12 sedi del Festival.