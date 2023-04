Gruppo Bormioli: Filctem Cgil di Parma si conferma il primo sindacato

Si sono svolte dal 17 aprile al 24 aprile 2023 le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) alla Bormioli Luigi di Parma e alla Bormioli Rocco di Fidenza (PR) che complessivamente occupano circa 1300 dipendenti diretti.

La FILCTEM CGIL di Parma si conferma primo sindacato con oltre il 59% delle preferenze, eleggendo complessivamente 16 rappresentanti su un totale di 27.

L’affluenza al voto è stata straordinaria: hanno votato l’81% degli aventi diritto al voto (1026 lavoratori).

“Questo importante risultato è merito delle nostre RSU – ha commentato il Segretario Generale della categoria, Marco Todeschi – e ci consegna una maggioranza robusta nel Gruppo Bormioli di Parma e Fidenza (PR). Questo risultato ci dovrà ulteriormente impegnare per rafforzare il sistema di tutele e diritti in quello che rappresenta indubbiamente uno dei siti industriali più importanti della nostra provincia. Ringrazio per l’esito di queste votazioni, anche a nome delle RSU e della categoria, tutti i lavoratori che hanno partecipato a questo appuntamento di democrazia sindacale e in particolare coloro che si sono riconosciuti nel programma e nell’azione della FILCTEM CGIL provinciale”.

“Una grande vittoria e riconferma dei nostri delegati e della nostra Organizzazione - aggiunge Simone Cavalieri della FILCTEM CGIL Emilia Romagna - che premia la determinazione e la preparazione dei nostri rappresentanti in uno dei gruppi industriali più strategici della Regione".

La Segreteria nazionale della FILCTEM CGIL si unisce alla FILCTEM di Parma e dell’Emilia Romagna ed esprime soddisfazione per il grande risultato ottenuto nell’elezione della RSU al Gruppo Bormioli di Parma e Fidenza.

“Questo risultato premia l’impegno e il lavoro svolto in questi anni dai delegati e dalla struttura territoriale che, in un mondo del lavoro in continuo cambiamento e in un contesto in continua evoluzione, hanno saputo e sapranno cogliere gli aspetti nuovi che emergono per poterli coniugare con l’esperienza passata, costruendo insieme ai lavoratori le linee e le strategie future per realizzare quel progresso sociale di cui da sempre la FILCTEM è promotrice ad ogni suo livello di rappresentanza”, ha dichiarato Sonia Tosoni, segretario nazionale della FILCTEM CGIL, commentando positivamente la notizia. “Questo risultato consolida e rilancia la nostra azione sindacale all’interno di uno dei gruppi industriali più grandi ed importanti dell’Emilia Romagna”.