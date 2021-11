I leader del settore tricologico aprono un Nuovo Centro a Parma

Istituto Helvetico Sanders, azienda premiata “eccellenza dell’anno per innovazione e leadership”, durante il prestigioso evento Le Fonti Awards, approda a Parma.

La nuova sede aprirà i battenti lunedì 8 Novembre 2021 presso il centro commerciale Euro Torri, raggiungendo così quota 23 sedi sul territorio nazionale.

Importante punto di riferimento, da oltre 35 anni, per persone con problemi di capelli e cuoio capelluto, Istituto Helvetico Sanders, vanta una prestigiosa equipe di professionisti tra chirurghi, assistenti sanitari e biologi. La sinergia tra i vari collaboratori permette di seguire il cliente in ogni momento del suo percorso in maniera mirata e personalizzata mediante trattamenti specifici e/o trapianto capelli con tecniche innovative.

Fin dalla sua origine Istituto Helvetico Sanders si dedica alla ricerca chimica e agli studi biotecnologici per trovare sempre nuove molecole, sostanze funzionali e possibili rimedi alla perdita dei capelli che, uniti alla sperimentazione e all’esperienza maturata con migliaia di casistiche analizzate, hanno reso possibile l’elaborazione di un protocollo di trattamento unico nel suo genere.

Professionalità, innovazione, scientificità e attenzione verso il cliente sono i pilastri fondamentali che contraddistinguono l’attività e la storia dell’Istituto Helvetico Sanders.

Presso il nuovo centro di Parma viene offerta la possibilità di prenotare gratuitamente un’analisi approfondita dei capelli e del cuoio capelluto, consentendo in questo modo a tutte le persone che lo desiderano di far valutare scientificamente la propria problematica e scoprire il percorso più adatto per ottenere di nuovo una capigliatura forte ed in salute.