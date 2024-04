Il Consorzio Agrario approva il bilancio consuntivo 2023

Il mese di Aprile 2024 resterà una data fondamentale nella storia dei 131 anni del Consorzio Agrario di Parma sia perché segna dopo 13 anni la conclusione del “concordato in continuità” consentendo oggi la piena operatività dell’impresa cooperativa, sia per il risultato del bilancio relativo all’esercizio 2023 che, approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, si attesta come uno dei migliori bilanci di sempre per fatturato con oltre 74 milioni di euro e un Ebitda di 2 milioni e 170 mila. Il Consorzio Agrario ha saldamente tenuto i propri standard nei diversi settori su mercati molto oscillanti, arginando così anche la rilevante incidenza dell’incremento dei tassi di interesse e dell’inflazione. Ad aver influito è stato soprattutto il calo dei prezzi dei cereali, generato dal surplus di offerta su scala globale, ma anche in questo caso va rimarcato come il CAP, in un anno sostanzialmente di crisi del settore cerealicolo, abbia visto un aumento del numero di imprese agricole parmensi che hanno conferito i propri cereali presso i centri di stoccaggio consortili, a testimonianza del livello di fidelizzazione che ad oggi è di circa 4000 soci e 4200 clienti agricoli. Oltre a questo, nel 2023 il Consorzio ha incrementato la gamma e il numero dei prodotti commercializzati che ora sono quasi 31 mila e anche questo ha consentito di mantenere ottimi risultati nei diversi comparti. Da oggi poi il Consorzio Agrario, chiudendo il concordato in continuità con successo, potrà operare con maggiore dinamicità sui mercati e con gli istituti di credito di riferimento: “Siamo felici di questo duplice risultato – ha commentato il presidente Giorgio Grenzi – Voglio ringraziare sentitamente la Coldiretti che sin dal tempo del commissariamento, costituendo il Consiglio di Amministrazione con i suoi rappresentanti, dimostrò lungimiranza credendo fortemente nella rinascita e nelle potenzialità della nostra realtà di impresa cooperativa che oggi ha superato le difficoltà in modo brillante; per concludere ringrazio Coldiretti Provinciale, Regionale e Nazionale che ci ha sempre supportato nei momenti difficili, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, tutti i Direttori che si sono succeduti, i Dipendenti, gli Agenti, i Commissari, gli advisors e tutto il Sistema Bancario che ci ha sostenuto ”.

Soddisfatto il direttore del CAP Roberto Maddè: “Il bilancio che chiudiamo, che registra un ottimo fatturato, dimostra che i trend di prestazione sono stati mantenuti e l’andamento positivo si consolida sempre di più nel tempo nonostante le possibili criticità che periodicamente possono influire sulle singole performances e che soprattutto non dipendono direttamente dal nostro agire, ma da fluttuazioni economico finanziarie. Siamo molto soddisfatti e ringrazio tutti gli artefici di questo risultato positivo, in modo particolare tutti i Soci ed i Clienti che continuano a credere nella nostra attività”.

In occasione dell’approvazione del bilancio 2023 si registra anche il plauso tributato alla qualità della gestione amministrativa e finanziaria del CAP da parte dal Collegio dei Revisori presieduto dalla dottoressa Simona Gnudi.