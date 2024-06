Il Consorzio del Prosciutto di Parma al Summer Fancy Food Show

Il Consorzio del Prosciutto di Parma vola a New York, dove sarà protagonista, dal 23 al 25 giugno, del SummerFancy Food Show. La fiera di riferimento per il settore food e beverage della costa est degli Stati Uniti si conferma un appuntamento irrinunciabile per l’ente di tutela del Parma DOP che presidia, come di consueto, l’evento con uno stand istituzionale, presso il quale saranno presenti i rappresentanti di numerose aziende consorziate.

«Com’è noto, quello statunitense rappresenta per noiil principale sbocco commerciale dopo l’Italia, un mercato che nel 2023 ha assorbito quasi un terzo del volume totale delle nostre esportazioni. L’attività di valorizzazione del prodotto che portiamo avanti in USA interessa vari segmenti, non da ultimo quello dei consumi fuori casa, in cui stiamo attivando collaborazioni importanti.

In questo scenario la nostra presenza al Summer Fancy Food Show è ancora più importante e strategica, poiché ci permette, nel nostro primo mercato estero, di fare network e avere scambi proficui con i professionisti del settore», commenta Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.

Nel 2023, le esportazioni del Prosciutto di Parma hanno generato un fatturato che ha superato i 280 milioni di euro, grazie a un totale di circa 2.450.000 prosciutti che hanno lasciato l’Italia per dirigersi nei mercati esteri. Di questi, oltre 720.000 sono stati venduti nel mercato USA, che conferma la sua leadership nell’import della DOP e il consolidato apprezzamento verso questo prodotto,simbolo della tradizione gastronomica del nostro Paese.