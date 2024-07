Il Culatello di Zibello torna protagonista a Tramonto DiVino, il tour del gusto dedicato a vino e cibo a qualità certificata (Dop e Igp) che venerdì 19 luglio farà tappa a Milano Marittima. Un evento speciale considerando come il primo appuntamento in riviera – dopo l’anteprima a Modigliana dello scorso 28 giugno – avrà un focus particolare su Gin e Spirits regionali. E all’interno dell’abbinamento tra cocktail e food non poteva mancare il ‘Re’ dei salumi, ovvero il Culatello di Zibello Dop che attraverso il Consorzio di Tutela sarà presente a Milano Marittima, in pieno centro, con una degustazione dedicata. Nella prima tappa in Riviera sarà dato comunque grande spazio anche al vino con la presentazione, in Rotonda Primo Maggio, di Novebolle Lounge, il marchio collettivo creato per le bollicine romagnole dal Consorzio Vini di Romagna in parallelo alla nuova Doc ‘Romagna Spumante’.

Il Consorzio di Tutela continua così nelle iniziative di promozione del Culatello di Zibello, a maggior ragione dopo un 2023 positivoconcluso con un fatturato al consumo da 20 milioni di euro. Inoltre prosegue il trend positivo del preaffettato, che l’anno scorso ha rappresentato il 46% dell’intera produzione annua con 37.424 Culatelli affettati sugli 81.324 complessivi: nei primi mesi 6 mesi del 2024 sono già state immesse sul mercato più di 506mila vaschette (in linea con le 1,17 milioni del 2023), mentre i Culatelli sigillati sono stati 39mila.

Soddisfatto Romeo Gualerzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello: «Il legame tra il Culatello di Zibello Dope il suo territorio è imprescindibile: ecco perché Tramonto DiVinorappresenta una grande opportunità per far conoscere a un pubblico sempre più ampio le caratteristiche di questo prodotto d’eccellenza apprezzato in tutto il mondo. Una prerogativa fondamentale all’interno di un Consorzio che racchiude tutti e 23 i produttori della Dop per oltre 250 addetti complessivi, con l’obiettivo di crescere sempre di più attraverso la valorizzazione del Culatello».