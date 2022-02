"Il Governo ascolti artigiani e piccole imprese sulla cessione del credito"

Le Confederazioni dell’artigianato e della piccola impresa di Parma ribadiscono l’urgenza di superare le forti restrizioni alla cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi che stanno paralizzando gli investimenti, fermando i cantieri e provocando danni alle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.

Al riguardo CNA, Confartigianato e Casartigiani sottolineano che modalità e criteri per il riconoscimento dei benefici sono stati oggetto di modifica ripetutamente solo nell’ultimo mese contribuendo ad alimentare incertezza tra le imprese ed i cittadini. In relazione a ipotesi di un nuovo provvedimento a breve per sbloccare le operazioni di cessione del credito, “chiediamo al Governo – conclude il comunicato - la convocazione di artigiani e piccole imprese per un confronto costruttivo per individuare le soluzioni più efficaci per non bloccare il mercato.