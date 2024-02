Il laboratorio creativo di Ascom riapre dopo la pausa di gennaio e presenta al pubblico il nuovo calendario di mostre e incontri fino a fine aprile. “Crediamo molto in questo progetto perché una luce accesa in più sulla via significa un negozio chiuso in meno – ha commentato Vittorio Dall’Aglio Presidente Ascom Parma – il successo registrato da Dazeglio104 nei primi mesi di attività è la conferma che iniziative come questa fanno bene alla città, non solo in termini di rigenerazione urbana, ma anche di aggregazione della collettività che attraverso i nostri eventi ha l’opportunità di conoscere argomenti nuovi, approfondire le proprie conoscenze con un ritorno di visibilità per le aziende e i professionisti nostri associati".

“L’iniziativa di Ascom – ha aggiunto Claudio Franchini Direttore Ascom Parma - nasce in partnership con Confcommercio Nazionale nell’ambito del più ampio progetto Cities che, proprio considerando la città come “laboratorio del cambiamento”, si propone di unire in un unico contenitore le migliori esperienze d’Italia affinché possano essere d’esempio per migliorare i centri urbani e sostenere le economie di prossimità. Dazeglio 104 è per noi l’inizio di un percorso che auspichiamo di estendere anche altre vie e quartieri cittadini, come in via Bixio sul quale siamo al lavoro proprio in queste settimane. L’idea è infatti quella di dare l’esempio e dimostrare che se c’è volontà e collaborazione si può innescare un circolo virtuoso che dia vita a negozi altrimenti spenti e vuoti”.

Tante saranno le attività che si alterneranno nei locali di Dazeglio 104, da oggi e fino a fine aprile: “quest’anno abbiamo pensato di suddividere gli incontri per mese, attribuendo ad ognuno un tema – afferma Cristina Mazza, Vice Direttrice e Responsabile del progetto – inizieremo a febbraio con il mese della lettura in cui due giovani autrici di talento si alterneranno per presentare il proprio libro. A marzo sarà protagonista la pasticceria con le dimostrazioni della chef Ilaria Bertinelli e del pasticcere Lorenzo Manfrini, mentre Aprile sarà dedicato alla bellezza e all’armocromia raccontata dalla consulente d’immagine Mariagiulia Melegari. Tutti gli incontri saranno accompagnati dalla collaborazione di imprese e professionisti locali come Ilaria Giacomazzi, Francesca Ileasi e Camilla Mineo del nostro Terziario Donna o ancora la content creator Francesca Laureri, e le profumerie Comar. L’obiettivo quindi è dare spazio ad argomenti diversi per fare cultura a 360 gradi. “Da oggi e fino al 30 aprile gli artisti del nostro collettivo si alterneranno nei locali di Dazeglio104 proponendo ogni 15 giorni circa una nuova mostra che sarà inaugurata da un In collaborazione con “caffè con l’artista” per un momento di incontro e presentazione al pubblico” – ha concluso Tommaso Lia referente per il collettivo Graffiti Art. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Touch Point srl, società specializzata in attività di consulenza, marketing e strategia aziendale, che si è assunta l’incarico nell’ambito del progetto Cities.

IL CALENDARIO DI EVENTI FINO AL 30 APRILE

Dal 2 febbraio al 30 aprile: gli artisti di Graffiti Art si alterneranno in una serie di mostre pittoriche e di scultura visitabili dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e in occasione degli eventi in programma

IL MESE DELLA LETTURA

3 FEBBRAIO “Incontro con l’autrice CHIARA FRANCHI” – dalle 16.00 alle 17.30

Presentazione del nuovo libro “E adesso splendi” edito da Mondadori. Conduce Ilaria Giacomazzi.

17 FEBBRAIO “Incontro con l’autrice GIULIA DELLA CIOPPA” – dalle 17.30 alle 19.00

Presentazione del nuovo libro “Ventre” edito da Alter Ego Edizioni. Conduce

Libreria Diari di Bordo. In collaborazione con Scintille Book Club.

IL MESE DELLA DOLCEZZA

2 MARZO “COLOMBA LAB” – dalle 15.30 alle 17.30

Decorazione del classico dolce pasquale con Ilaria Bertinelli. In collaborazione

con Dalla A allo Zucchero.

23 MARZO “DORAYAKI TIME!” – dalle 15.30 alle 17.30

Decorazione dei dolcetti di Doreamon e dei cartoni animati insieme al

pasticcere Lorenzo Manfrini. In collaborazione con Dalla A allo Zucchero.

IL MESE DELLA BELLEZZA

13 APRILE “CHE STAGIONE SEI?” – dalle 15.30 alle 17.30

Scopri attraverso l’armocromia i colori che ti valorizzano di piu con la consulente d’immagine Mariagiulia Melegari. Conduce la content writer&creator Francesca Laureri. In collaborazione con COMAR Profumerie.

