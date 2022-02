"Il lavoro vera ricchezza da donare al futuro": la Cisl Parma Piacenza celebra il suo terzo congresso

Lavoro in evoluzione, da tutelare ed accrescere, per dare dignità ai lavoratori, alle donne, ai giovani ed alle future generazioni. La CISL Parma Piacenza, il 21 febbraio celebra il suo terzo congresso, dal titolo: «Il Lavoro vera ricchezza da donare al futuro».



Conclusi i percorsi congressuali delle Federazioni di categoria iniziati a novembre dello scorso anno, i delegati eletti si riuiranno alla Sala Bodoni del Labirinto della Masone di Fontanellato per un importante momento di partecipazione democratica della CISL territoriale. Al termine della giornata congressuale, il Consiglio generale neo eletto, avrà il compito di votare per il rinnovo della Segreteria confederale guidata attualmente da Michele Vaghini (nella foto), affiancato da Angela Calò e Donato Sementina.



«Il percorso congressuale – afferma il Segretario Generale Michele Vaghini – nonostante le difficoltà causate dalla pandemia è stato molto partecipato. Al centro del congresso abbiamo posto i temi del lavoro e della sostenibilità, in un momento storico che ha aumentato le disuguaglianze ed impoverito le relazioni tra le persone. Il nostro pensiero dovrà essere quello di combattere il precariato, difendere il diritto allo studio, rafforzare la sanità pubblica, tutelare la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei contratti nazionali per garantire le condizioni di sostegno alla genitorialità, in quanto in Italia, c’è un grande problema demografico che in futuro potrà portarci ad avere gravi ripercussioni per la tenuta dello stato sociale. Agli iscritti, che sono molto spesso utenti affezionati dei nostri servizi, ed ai cittadini, che tante volte ci hanno segnalato problemi ed esigenze che hanno orientato la nostra azione sindacale quotidiana, chiediamo di continuare a esserci vicini, perché noi vogliamo essere pronti a soddisfare subito le loro richieste nei luoghi di lavoro e nella vita associata anche grazie alle nuove tecnologie di comunicazione. La persona è sempre al centro della nostra attività sindacale"