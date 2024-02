Il lusso a caccia di talenti che non si trovano: a Fidenza Village nasce l'Academy per formare giovani professionisti nel retail

Learn, inspire each other and have fun. Con questa filosofia, Fidenza Village inaugura il Retail Experience Programme, il primo progetto formativo di eccellenza dedicato a chi vuole costruire o consolidare una carriera professionale in ambito retail. Lanciato con un progetto pilota in occasione del ventesimo anniversario del Villaggio, il corso mira a creare una nuova consapevolezza intorno ai ruoli chiave ricercati dalle aziende della moda e del lusso, offrendo a diplomati, laureati e professionisti una concreta opportunità di crescita e fornendo ai brand un bacino di talenti con una solida esperienza formativa nel settore delle vendite.

Fin dalla sua fondazione, Fidenza Village, parte di The Bicester Collection di Value Retail, mette le persone al centro, individuando nel cosiddetto human touch quel valore aggiunto in grado di fare la differenza nell’esperienza in boutique. Un approccio all’avanguardia che è alla base

dell’esperienza formativa sviluppata attraverso la Value Retail Academy e destinata agli addetti alla vendita e ai brand presenti all’interno del Villaggio.

Con il Retail Experience Programme, per la prima volta, la proposta didattica si rivolge a tutti: il corso, che si svolgerà da aprile ad ottobre 2024, accoglierà infatti partecipanti interni ed esterni al polo dello shopping, accompagnandoli nello sviluppo delle competenze tecniche e manageriali

indispensabili per una carriera di successo nel retail.

L’Academy si articola sul modello dei più rinomati master internazionali con l’obiettivo di comprendere il settore Retail in ogni suo aspetto fornendo competenze mirate di natura finanziaria, organizzativa e relazionale; nell’ultima fase del percorso, i partecipanti dovranno mettere in pratica quanto appreso sviluppando un business plan che simuli l’apertura di un negozio all’interno di Fidenza Village. Al termine del’esperienza formativa è prevista la presentazione del project work e il conseguimento di un attestato di partecipazione. Attraverso lezioni teoriche in aula, case study ed esercitazioni pratiche, interventi di professionisti del settore fashion&luxury e testimonianze di guest speaker internazionali, i partecipanti apprenderanno la cultura della boutique intesa come un micro universo diversificato e complesso, acquisendo le skills necessarie a occupare le posizioni professionali più

richieste dalle aziende.

«Il mondo del retail si fonda sulle persone, che sono il vero valore aggiunto di ogni esperienza di vendita e di acquisto. Per questo, grazie alla nostra Academy, siamo orgogliosi di essere pionieri del mercato e di portare avanti questo progetto all’interno di The Bicester Collection - afferma

Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village. - Vogliamo sfatare i pregiudizi verso un lavoro che ancora troppo spesso viene sottovalutato o concepito come temporaneo: al contrario, il settore retail offre molteplici percorsi di carriera e opportunità di crescita professionale. Il nostro

obiettivo è offrire i giusti strumenti ai giovani talenti, investendo sul loro futuro e sul futuro del territorio».

Con la prima edizione del Retail Experience Programme - dopo il successo dell’edizione “pilot” del 2023, rivolta esclusivamente al personale delle boutique del Village – dal 2024 Fidenza

Village si pone come punto di riferimento internazionale per l’esperienza formativa nel retail, non solo per neolaureati e talentuosi sales assistant che desiderano intraprendere un solido percorso professionale, ma anche per i brand partner e tutti gli operatori del settore, che potranno

contare su un bacino di reclutamento sempre più ampio e altamente qualificato. Il corso si svolgerà da aprile a ottobre 2024. A partire da Febbraio 2024, sarà possibile presentare la propria candidatura scrivendo a Academy@FidenzaVillage.com