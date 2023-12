Il pollo fritto del colonnello Sanders sbarca a Parma

Continua a ritmo serrato l’avanzata di Kentucky Fried Chicken in Italia: il 21 dicembre apre a Parma il suo 79esimo ristorante. Per il brand si tratta del primo ingresso nella città emiliana, da sempre patria di golosi e buongustai. Il nuovo ristorante aprirà i battenti alle 11 in viale Gramsci 30, a pochi passi da viale dei Mille, dal Parco Ducale e dall’Università degli Studi.

Il ristorante KFC di Parma sarà gestito dal franchisee Just in Food srl, cui fanno capo anche il ristorante nel centro commerciale Gran Reno a Casalecchio di Reno e quello nel centro commerciale I Petali a Reggio Emilia. La presenza del marchio in Emilia-Romagna sale così a quattro ristoranti, includendo oltre al nuovo KFC di Parma anche quello all’interno della Stazione Centrale di Bologna, gestito dal franchisee US Food Network.

L’apertura in pieno centro cittadino rende il nuovo ristorante una vera esclusiva per la regione, confermando la strategia di penetrazione sempre più capillare di KFC nel tessuto urbano delle città italiane.

“Siamo molto orgogliosi di aprire il nostro primo ristorante a Parma – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC in Italia – e di avvicinarci con questa inaugurazione a tagliare il traguardo degli 80 ristoranti in Italia. Solo nel 2023 abbiamo aperto 13 nuovi locali, facendo crescere il brand ma contribuendo anche a creare molti posti di lavoro sul territorio”. Il ristorante di Parma, da solo, impiegherà 25 dipendenti.