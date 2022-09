Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora Chiara Vernizzi a confronto con le imprese di CNA Parma

Lo scorso lunedì 26 settembre, gli imprenditori e i dirigenti artigiani di CNA Parma hanno incontrato il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi, in un’ottica di dialogo e di lavoro condiviso iniziato durante la campagna elettorale delle precedenti elezioni amministrative. Presenti al tavolo dei relatori anche Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma e Angelo Cornacchione, Presidente CNA dell’Area Territoriale di Parma che hanno dato il via al confronto, riportando all’attenzione le proposte contenute nel piano di lavoro precedentemente presentato. Diverse le tematiche su cui imprese e artigiani hanno richiesto un impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, tra queste: la crisi economica che famiglie e imprese stanno vivendo a causa dell’aumento dei costi energetici, l’efficientamento dei servizi del Comune a beneficio delle imprese, la gestione dell’Area Verde, l’introduzione di uno sportello di semplificazione per le imprese, l’ottimizzazione delle spese dei rifiuti speciali, la sicurezza nel centro storico, la lotta contro l’abusivismo e l’illegalità, fino ad uno dei temi più caldi, il futuro dell’Aeroporto di Parma.

Sull’allarme energia, il Sindaco ha affermato che sarà presentata a breve una manovra economica per aiutare le categorie più in sofferenza, cittadini, imprese e terzo settore, ma ha aggiunto che senza un intervento del Governo e dell'Europa, i Comuni rischiano di entrare in difficoltà con la messa a rischio di servizi essenziali.

Michele Guerra ha poi confermato un’aperta disponibilità di confronto e di collaborazione ad ampio raggio, e sul tema dell’Area Verde ha garantito la possibilità di individuare ulteriori deroghe per agevolare la mobilità di determinate categorie, non dimenticando l’obiettivo principale, ovvero ridurre l’inquinamento da utilizzo della auto private.

Per quanto riguarda la lotta contro abusivismo e legalità, Guerra ha evidenziato una forte volontà nel cercare di combattere tali fenomeni, affermando di avere dedicato una specifica delega, “Lavori Pubblici e Legalità”, attribuita all’Assessore Francesco De Vanna, per poter lavorare in modo capillare e intensivo verso questa direzione. Sullo sportello unico, ha assicurato che è già iniziato un percorso di semplificazione del funzionamento della macchina comunale per renderlo più fluido. Sulla sicurezza, ha confermato che c’è un’attenzione molto alta da parte della Polizia Locale, in costante collaborazione con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, all’interno del Comitato Sicurezza presieduto dal Prefetto. Sul tema Aeroporto, Guerra si è soffermato sulla condivisione di questo obiettivo evidenziando l’importanza di credere nel rilancio dello scalo dal punto di vista turistico e del trasporto persone, al contrario ritiene che la sua evoluzione in un aeroporto cargo peggiorerebbe notevolmente la già precaria qualità dell’aria di Parma e porterebbe a problematiche infrastrutturali dovute all’allungamento della pista.

L’Assessora Vernizzi è poi intervenuta sulla creazione degli sportelli unici per l’edilizia privata, il commercio e le attività produttive, garantendo l’impegno in questa direzione, anche se con non poche criticità da risolvere, quali la complessità degli aspetti procedurali e la carenza di personale, al momento sottodimensionato. Per quanto riguarda il PUG (Piano Urbanistico Generale), l’Assessora ha spiegato che proseguiranno i tavoli di confronto con gli interlocutori, tra cui le Associazioni di categoria, e che verrà presto avviato un percorso partecipativo con la cittadinanza. L’obiettivo è quello di puntare alla linea della rigenerazione urbana, individuando fin da subito scenari e azioni sulla parte più operativa.