Il vicepresidente del Senato Centinaio in visita a Puratos

Promessa mantenuta. Il vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana, Gian Marco Centinaio, questa mattina, venerdì 8 marzo, ha fatto visita al quartier generale di Puratos Italia, azienda con sede a Parma che fa parte di Puratos Group, multinazionale che offre una gamma completa di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato, in oltre 130 Paesi in tutto il mondo. L’incontro segue all’invito che Alberto Molinari general manager dell’azienda parmigiana, aveva rivolto al vicepresidente del Senato durante l’ultima edizione di Sigep, Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè. Molinari, che è anche presidente di AIBI, Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad ASSITOL (Confindustria), gli aveva infatti proposto di conoscere più da vicino questa realtà aziendale, emblematica del settore, approfondendo con l’occasione le principali tematiche del comparto. Ad accogliere il vicepresidente Centinaio, insieme allo stesso Molinari, erano presenti Andrea Carrassi, direttore generale di ASSITOL, e Igor Calderari, segretario di AIBI. La visita, durata complessivamente circa tre ore, si è sviluppata in due momenti. I vertici di Puratos e di AIBI-ASSITOL hanno presentato le principali attività svolte. In particolare, Puratos ha evidenziato la costante attenzione alla salute dei consumatori nella realizzazione dei propri prodotti e nelle scelte di approvvigionamento, la forte propensione alla ricerca e all’innovazione, e il progetto di crescita in atto che sta portando un aumento sia di fatturato che di personale occupato (oltre 124 milioni di euro nel 2023 e 253 dipendenti). All’interno di ASSITOL AIBI rappresenta le imprese produttrici di ingredientistica per panificazione, pizzeria e pasticceria, collaborando strettamente con le istituzioni e gli altri attori della filiera, sia in Italia che a livello internazionale, in sinergia con ASSITOL. L’Associazione, che rappresenta il 90% del settore, monitora con attenzione le tendenze di consumo: secondo i dati della sua ricerca sul mercato dell’arte bianca, il pane fresco artigianale è ancora il preferito dagli italiani. Per il 66,4% dei consumatori è fondamentale la scelta degli ingredienti, per oltre il 30% il pane deve essere di tipo salutistico. La ricerca del benessere si evidenzia ancora di più quando si parla di pasticceria, che oggi vede preferire produzioni “healthy”, quindi con meno zucchero e meno grassi, mentre appare assai rilevante la scelta di consumo a favore dei prodotti “free from”.

Questo scenario, così diversificato, spiega l’importanza che le aziende del mondo bakery hanno conquistato nell’agroalimentare italiano. Grazie all’impegno del settore a favore di qualità, attenzione alle materie prime e al benessere, oggi anche i pastry chef e i panificatori più importanti si rivolgono con fiducia alle aziende del mondo bakery. La seconda parte della visita si è svolta all’interno del moderno Innovation Center, uno dei nove distribuiti in tutta Italia, in cui l’azienda offre formazione qualificata ai propri clienti, mettendo a loro completa disposizione le competenze degli specialisti impegnati nella Ricerca e Sviluppo affiancati dai Technical Advisor, consulenti tecnici di panificazione e pasticceria altamente specializzati. Soluzioni innovative per panificazione, pasticceria e cioccolato. A margine del cordiale incontro il general manager Alberto Molinari ha ringraziato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio per avere dimostrato ancora una volta un particolare interesse per il mondo produttivo italiano con un’attenzione speciale per il settore alimentare che, con la sua straordinaria qualità e varietà dell’offerta, rende unico nel mondo il nostro Paese e rappresenta un volano economico di grande valore. Sulla stessa linea il direttore generale di ASSITOL Andrea Carrassi: “Sostenere le aziende associate senza il costruttivo confronto con le istituzioni, per l’Associazione sarebbe impossibile. Siamo grati al vicepresidente Centinaio per la vicinanza ai problemi e alle richieste del mondo imprenditoriale e associativo, che ha dimostrato anche oggi con la sua visita in una realtà che rappresenta bene il saper fare italiano”. Da parte sua l’onorevole Gian Marco Centinaio ha dichiarato: “Questi incontri con persone che danno corpo e idee all’Italia che produce, che offre lavoro, che aiuta a crescere, non solo economicamente il nostro Paese, sono preziosi perché ci permettono di mantenere vivo il rapporto tra chi è chiamato a ricoprire ruoli istituzionali di rappresentanza e il mondo reale. Oggi qui a Parma, grazie a Puratos e AIBI-ASSITOL, ho avuto la piacevole conferma che possiamo contare su interlocutori preparati e affidabili insieme ai quali si può costruire un futuro migliore”.