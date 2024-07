Illa, deposito il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo in bianco

Il cda di Illa (Ca' Pastori-gandiolo, Parma), attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha deciso di presentare al Tribunale di Parma (con riserva di presentazione entro i termini stabiliti) una proposta di concordato preventivo ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, corredati dalla eventuale proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi e dalla documentazione stabilita dalla legge.

Il contenuto della proposta e le condizioni del piano, spiega una nota, dovranno essere le più idonee a regolare e superare l'odierno stato di crisi/insolvenza della società. Il cda ha autorizzato la redazione di tutta la documentazione prevista e funzionale allo svolgimento della procedura, incluso il rilascio della procura in favore dei professionisti incaricati di assistere la società. Il board ha inoltre proceduto alla nomina per cooptazione di due nuovi consiglieri, Eugenio Favale e Andrea Meiani, ripristinando a 7 il numero di consiglieri prescelto dall'assemblea. I consiglieri cooptati rimarranno in carica fino alla prossima assemblea utile che sarà chiamata, inter alia, a decidere in ordine alla relativa conferma. I consiglieri cooptati sono entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza salvo verifica e conferma da effettuarsi in una delle prossime riunioni del cda.