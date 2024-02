Rinnovabili, Gse: "In provincia di Parma attivi quasi 13.500 impianti fotovoltaici per 300 mw

In provincia di Parma, al 31 dicembre, erano attivi quasi 13.500 impianti fotovoltaici per circa 300 MW di potenza installata". Ad affermarlo in una nota è il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, durante l’iniziativa 'Comunità energetiche e altri sistemi di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile: quali opportunità per le imprese', organizzato oggi dall’ Unione Parmense degli industriali. I dati anticipati da Arrigoni relativi agli impianti fotovoltaici presenti nella provincia di Parma, saranno pubblicati nelle prossime settimane nel report statistico nazionale 2023 sul fotovoltaico del Gse.

"Con l’entrata in vigore del Dm Cer, il Gse - sottolinea - è stato chiamato a lavorare su tanti aspetti della messa a terra del decreto. In primis le regole operative. Al riguardo, i pochi punti rimasti ancora aperti vertono sulla cumulabilità degli incentivi e la data di entrata in esercizio degli impianti. Le regole operative saranno pubblicate entro il prossimo 23 febbraio. Per favorire nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle altre configurazioni di autoconsumo condiviso di energia rinnovabile – oltre a gestire gli incentivi previsti dal decreto - il Gse garantirà, a utenti e operatori, strumenti di promozione, supporto informativo e formazione con webinar e tutorial", aggiunge

Arrigoni ha inoltre annunciato che il Gse sta già lavorando per gestire il Fondo Reddito Energetico, Energy Release 2, Gas Release 2 e il Fondo di compensazione per le regioni, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle rinnovabili nel Paese. (Adnkronos)