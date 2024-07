Impresa Pizzarotti lancia una propria AI Academy

Impresa Pizzarotti lancia un’Accademy per formare i dipendenti rispetto alle opportunità dell’Intelligenza Artificiale (AI). Da sempre attenta all’implementazione di nuove tecnologie e soluzioni per la modernizzazione e la crescita del settore delle costruzioni, Pizzarotti ha deciso di realizzare un percorso in house di alta formazione per tutti i dipendenti del Gruppo.

La scelta di coinvolgere tutti i livelli produttivi nasce dalla consapevolezza che il vero rischio non è la tecnologia ma come ci poniamo nei suoi confronti. Per questo, per integrare il progresso tecnologico all’interno dell’azienda, è necessario accogliere l’innovazione, presentarla, discuterla, condividerla ed essere informati e formati ad affrontarla.

L’Accademy esplorerà il potenziale dell'Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI). Grazie al suo impiego, verranno pianificati casi d'uso su misura che rispondono a specifiche esigenze aziendali che, con lo sviluppo di "Proof of Concept" (procedura usata per determinare la fattibilità di un progetto attraverso dei test), dimostreranno come sfruttando le capacità della GenAI si potranno raggiungere performance sempre migliori.

L’Intelligenza Artificiale – acceleratore di obiettivi di sostenibilità e facilitatore di rendicontazione – supporterà Impresa Pizzarotti nel migliorare l’efficienza operativa e dei servizi, grazie all’automazione delle attività e all’analisi smart dei documenti. AI permetterà di sviluppare piani di cantiere che, attraverso la progettazione digitalizzata, siano in grado, ad esempio, di accelerare il processo di completamento della costruzione, minimizzando i rischi grazie a diverse simulazioni che tengano in considerazione differenti variabili. Inoltre, consentirà di garantire una sempre maggiore sicurezza nei cantieri attraverso l’utilizzo di algoritmi avanzati che potranno, ad esempio, assicurare l’identificazione e il rilevamento dei DPI (dispositivi individuali di protezione).

Pizzarotti investe nella formazione del personale con l’obiettivo di far crescere conoscenze e competenze interne in materia di GenAI così da agevolarne l’integrazione nei processi aziendali a supporto dei diversi business ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità. Le nuove soluzioni, che verranno implementate, saranno in grado di supportare i processi decisionali basati sui dati che attengono al monitoraggio dei fattori ESG grazie alla capacità di gestire contesti caratterizzati da un numero di variabili sempre più elevato e ad una disponibilità di dati a sua volta sempre più rilevante. I dati sono il fattore chiave per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale unitamente alla dimensione relativa alla governance nella quale rientrano tutte le caratteristiche legate alla qualità e all’affidabilità dei dati e alla loro sicurezza. L’Accademy si pone quindi l’ulteriore obbiettivo di sensibilizzare la cultura dei dati. “Investire nelle persone e nella governance – ha dichiarato Riccardo Garrè, Amministratore Delegato di Impresa Pizzarotti – è fondamentale per rimanere competitivi e garantire uno sviluppo sostenibile e responsabile. L’Intelligenza Artificiale rappresenta il volano di crescita per tutti i progetti di transizione energetica ed ecologica, perché favorisce lo sviluppo di soluzioni utili a supportare il nostro impegno verso un futuro sostenibile, grazie a un impiego più efficiente delle risorse. Solo connettendo l’agenda delle sfide ambientali con l’agenda delle priorità sull’innovazione, potremo avere i maggiori benefici per la risoluzione delle sfide globali. Promuovere la cultura GenAI nell’organizzazione è il primo passo”.