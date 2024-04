Imprese, Crédit Agricole Italia: 10 milioni di finanziamento a Davines

Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento da 10 milioni di euro a Davines S.p.A., azienda leader nel settore beauty fortemente attenta ai temi ESG, destinato all’acquisto di un immobile che consentirà una migliore gestione della logistica. Il finanziamento, che risulta in linea con l’attenzione del Gruppo Crédit Agricole e di Davines verso i temi inerenti la salvaguardia ambientale, è abbinato ad un meccanismo di riduzione del pricing, connesso al raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità tra cui la diminuzione delle emissioni CO2 per l’intera durata dell’operazione. Azienda italiana di prodotti professionali per la cura dei capelli fondata nel 1983 a Parma, Davines oggi è un Gruppo internazionale presente in oltre 90 Paesi nel mondo con i due brand Davines per l’haircare e [comfort zone] per lo skincare. Il Gruppo Davines da circa 20 anni è impegnato nella realizzazione di prodotti sostenibili attraverso l’utilizzo di materie prime naturali di alta qualità e packaging riciclabili.

La sostenibilità riveste un ruolo centrale nel modello di business dell’azienda che dal 2019 è Società Benefit, con l’ambizioso obiettivo di diventare 'net zero emissions' al più tardi entro il 2050. Il Gruppo Davines dal 2016 è una B Corp e nel 2023 ha ottenuto la sua terza certificazione con un punteggio di 123,5, registrando un miglioramento rispetto alle due precedenti certificazioni del 2016 e del 2020 e a conferma del suo impegno verso la sostenibilità e per la transizione verso un modello di crescita rigenerativo. Oltre al Davines Group Village, sede principale e stabilimento produttivo di Parma, l’azienda ha otto sedi nel mondo, a New York, Londra, Parigi, Città del Messico, Deventer (Olanda), Shanghai, Düsseldorf e Hong Kong.

“Questa operazione conferma la volontà di Crédit Agricole Italia di supportare le imprese che si distinguono per l’impegno verso contesti di sostenibilità - dichiara Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia - L’accordo siglato con Davines, con cui condividiamo valori e forte attenzione ai temi ambientali, evidenzia una delle caratteristiche principali della nostra strategia aziendale.”