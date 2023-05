Parma tra le città con l'inflazione più alta: +7% e spesa per famiglia maggiorata di quasi 1.700 euro

I dati definitivi dell’Istat sull’inflazione confermano tutti gli allarmi lanciati dal Codacons nelle ultime settimane circa il rialzo dei prezzi al dettaglio in numerosissimi comparti. Parma si piazza al quinto posto in Emilia Romagna e al 29esimo a livello nazionale col +7% e una spesa maggiorata per famiglia di 1.691 euro.

“La frenata dell’inflazione registrata negli ultimi due mesi si è rivelata una “illusione ottica” dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas e, una volta terminato l’effetto calmierante dei beni energetici, il tasso è tornato a salire in modo preoccupante” – commenta il presidente Carlo Rienzi.

Fortissime le differenze territoriali sul fronte dei prezzi al dettaglio. Il Codacons, sulla base dei dati provinciali diffusi oggi dall’Istat (comuni sopra i 150mila abitanti), ha elaborato la classifica delle città dove l’inflazione cresce di più ad aprile, e le relative ricadute di spesa sulle famiglie in base ai consumi medi dei cittadini residenti: Genova, Palermo, Messina, Catania e Milano le prime cinque. In Emilia Romagna, guida Ravenna con il +8,6%, poi Modena (+8,3%), Bologna (+8,2%), Rimini (+7,6%), Parma (+7%), Reggio Emilia (+6,9%).