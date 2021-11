Iren: 17 squadre per lo spazzamento e 60 operatori mobilitate per la raccolta foglie

Iren Ambiente mobilita una vera e propria task force per la raccolta foglie in città: 60 operatori impegnati in ogni giorno feriale, con una media giornaliera di circa 150 metri cubi di foglie raccolte. In questi giorni, rispetto alla normale organizzazione, le 9 squadre di spazzamento combinato normalmente operative sono state integrate per ogni giorno feriale da ulteriori 6 squadre, per un totale di 15, comprese anche 2 squadre di spazzamento meccanizzato in turno notturno lungo i viali cittadini ad alto scorrimento di traffico.



La programmazione del lavoro delle squadre di spazzamento combinato viene eseguita in funzione della varietà delle essenze arboree presenti lungo gli oltre 200 Km di strade alberate cittadine, dei diversi tempi di caduta delle foglie e delle condizioni meteorologiche; nelle zone a maggior frequentazione la frequenza è di una raccolta settimanale, mentre nelle vie interne dei quartieri residenziali la pulizia è prevista ogni 8-10 giorni, anche in funzione dell’andamento meteorologico.



In autunno occorre prestare attenzione, specialmente nei giorni di pioggia, in quanto è praticamente impossibile che non vi siano mai foglie a terra: per questo motivo, oltre agli operatori impegnati nella raccolta, i servizi tecnici di Iren Ambiente garantiscono un costante monitoraggio delle zone interessate alla caduta delle foglie, al fine di intervenire nei casi in cui si renda necessario e garantire una efficace rimozione delle foglie sulle tantissime strade alberate del Comune di Parma, che garantiscono frescura e ombra nei mesi estivi, per le quali la città è giustamente famosa in Italia ed all’estero.