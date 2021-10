Iren, lavoratori in stato di agitazione: volantinaggio in piazza Garibaldi

"I lavoratori del Gruppo Iren - si legge in una nota dei sindacati- sono in stato di agitazione da circa un mese a causa di una serie di criticità sulle quali i sindacati di categoria confederali hanno chiesto al sindaco di Parma Federico Pizzarotti in più occasioni di essere incontrati, ma ad oggi senza risposta.

Tale disinteresse sulle vicende della partecipata risulta molto grave, tanto più che la società, che detiene le concessioni per i servizi pubblici, da tempo taglia sui trattamenti ai dipendenti e ha un sistema di appalti al massimo ribasso su tutti i servizi, mentre non fa che aumentare profitti, dividendi, compensi milionari ai dirigenti, a fronte di servizi scadenti e tariffe onerose a carico dei cittadini.

Per dare conto dello stato della vertenza tutte le organizzazioni confederali di categoria coinvolte dei settori igiene ambientale, gas, acqua ed elettrico FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti UIL, FILCTEM CGIL, FLAEI RETI CISL, UILTEC UIL, FEMCA CISL hanno deciso di convocare una conferenza stampa per martedì 26 ottobre, alle ore 11.00, in piazza Garibaldi, davanti alla sede municipale.

Alla conferenza stampa saranno presenti i rappresentanti sindacali delle categorie regionali e provinciali nonché i rappresentanti dei lavoratori. Nell'occasione è previsto fino alle ore 12.30 un volantinaggio per informare e sensibilizzare la cittadinanza".