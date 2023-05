Iziwork cerca 80 operai cartotecnici nella zona di Parma

Iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 80 operai cartotecnici nella provincia di Parma con disponibilità immediata da inserire in azienda leader del settore cartotecnico.

Ai candidati è richiesto di essere automuniti, un'ottima conoscenza della lingua italiana e precedenti esperienze in contesti produttivi. Il contratto prevede un primo inserimento di un mese, con proroghe e successivo inserimento in organico a tempo indeterminato.

Questa ricerca nel segmento industriale per la lavorazione della carta si inserisce in un più ampio trend di crescita per la richiesta di figure da inserire nel mondo manifatturiero. Dal recente Osservatorio iziwork, che fotografa trimestralmente le occupazioni del lavoro in somministrazione più richieste, emerge infatti che la ricerca di lavoratori per il comparto industriale e manifatturiero abbia registrato nel nostro Paese una crescita del 7% nei primi tre mesi del 2023 (rispetto agli ultimi mesi del 2022), rappresentando la 2° categoria professionale più ricercata.

La domanda di lavoratori per il comparto industriale manufatturiero si concentra nei territori ad alta densità produttiva, tra cui si inserisce anche l’Emilia-Romagna (8,7% delle offerte).

Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: andrea.digiovanni@iziwork.com