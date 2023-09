Job Day dell’Università di Parma: grande successo della prima edizione alle Fiere

Grande successo per il Job Day dell’Università di Parma. Oggi vero e proprio boom di visitatrici e visitatori al tradizionale “Career Day” Unipr, che quest’anno, per la prima volta, ha scelto Fiere di Parma come luogo di svolgimento. È stato un debutto assolutamente fortunato: tantissimi tra studenti e studentesse hanno accolto l’invito dell’Ateneo e hanno affollato gli stand della circa 140 realtà presenti al Job Day, dove hanno avuto l’opportunità di presentarsi e incontrare i/le referenti e i/le responsabili Risorse Umane di aziende ed enti.

Due gli appuntamenti di approfondimento in Sala conferenze.

In mattinata, dopo il taglio del nastro e i saluti d’apertura del Rettore Paolo Andrei, del Presidente di Fiere di Parma Franco Mosconi, della Prorettrice alla Didattica e Servizi agli studenti Sara Rainieri, della Delegata all’Orientamento Chiara Vernizzi e del Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali Gabriele Buia, il workshop Testimonianze dal mondo imprenditoriale e da ex studenti: nuove competenze e formazione continua per un mondo del lavoro in rapido cambiamento, con interventi di Giampaolo Dallara, Presidente di Dallara Group, e di Massimo Ambanelli e Michael Massari dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma.

Nel pomeriggio il secondo workshop, Dal tirocinio al contratto di lavoro, con interventi di Sara Binassi dell’Ufficio Statistico del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (I dati occupazionali dei laureati e la valenza del tirocinio), Chiara Panari e Marco Ieva, docenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (Lo strumento del tirocinio nell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro), Ilaria Bresciani, docente del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (Contratti di lavoro in ambito privato) e Riccardo Marini, Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione dell’Ateneo (Contratti di lavoro in ambito pubblico).