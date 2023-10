Job Day Despar: la campagna per le nuove assunzioni parte da Parma

Da ottobre a dicembre torna il Job Day Despar in Emilia-Romagna con un calendario di giornate dedicate interamente alla campagna assunzioni e quindi a chi vuole candidarsi per una delle posizioni aperte, sia nei punti di vendita che per il centro direzionale e logistico regionale. Le città protagoniste di questa tornata sono Bologna, Imola e Parma. Le modalità di incontro per consegnare i curricula e incontrare i recruiter sono due: nei punti vendita di riferimento e a bordo del Camper Despar, un ufficio itinerante pensato proprio per essere sempre “dentro” ai territori.

La prima data è il 6 ottobre 2023 e l’appuntamento è a Parma, presso l’Interspar di via Tebaldi 14A dalle 15.00 alle 19.00. Il 10 ottobre, il 14 novembre e l’1 dicembre è la volta di Bologna e precisamente dell’Eurospar di via Ottaviano Mascherino 10 (zona Stalingrado) con fascia oraria 14.00-19.00.

Per i punti vendita di Bologna, Despar è alla ricerca di specialiste e specialisti per i reparti macelleria e gastronomia, addette e addetti alle vendite per tutti i reparti. Per il magazzino di Castel San Pietro Terme invece le posizioni aperte riguardano le mansioni di addette e addetti al magazzino e autisti.

Il Job Day a bordo del camper Despar aspetta invece tutti i candidati interessati all’interno del parcheggio dell’Interspar di Imola (via della Senerina, 12) il 12 ottobre 2023 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il 13 ottobre si sposta presso il parcheggio dell’Interspar di Bologna (via dell’Industria, 12/A-B-C) dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

“La famiglia Despar si allarga ancora e l’Emilia-Romagna è protagonista di una nuova campagna assunzioni che faciliterà incontri e colloqui sia nei punti di vendita interessati dalla ricerca di personale che a bordo del nostro ufficio su ruote, il camper brandizzato che sarà in tour nel nostro territorio a partire da ottobre. Un’ottima opportunità per chi vorrà candidarsi e conoscere meglio le posizioni aperte nelle nostre zone” spiega Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna.

“Vicinanza al territorio significa contribuire a farlo crescere anche dal punto di vista occupazionale, assumendo collaboratori provenienti dalle aree dei nostri punti vendita e per dare concretezza al valore di prossimità mettiamo a disposizione anche modalità innovative per avvicinarci alle persone, così come stiamo facendo con la nostra unità mobile, che è di fatto un ufficio su ruote. Quello a cui puntiamo in questa fase è stabilire un contatto reale con coloro che potrebbero essere i nostri futuri colleghi ” le parole di Sara de Lissandri, Responsabile selezione area vendite di Aspiag Service Despar.