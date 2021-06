Kryalos SGR sceglie Sonae Sierra a Parma: in gestione il centro La Galleria

Sonae Sierra continua a crescere in Italia nella gestione di servizi per terze parti e annuncia la partnership con Kryalos SGR per il centro La Galleria di Parma.

Inaugurato nel 2003, il centro è stato acquisito nel 2018 da Kryalos SGR, che ne ha guidato la ristrutturazione in un moderno e innovativo shopping center nel cuore di Parma, dove le persone possono incontrarsi, rilassarsi, fare acquisti e godersi l’ampia scelta di ristoranti.

La struttura è situata nel pieno centro storico di Parma, città che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo, già sede di EFSA, Scuola per l'Europa, Collegio Europeo, Alma, e Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Parma è inoltre l'unica località italiana a essersi aggiudicata il badge Unesco di "città creativa" per la gastronomia, ed è di recente stata encomiata con la nomina a capitale italiana della cultura per il 2020 e il 2021.

Con i suoi 30.000 mq di GLA il complesso multifunzionale La Galleria offre: 12 negozi, 8 ristoranti, un cinema multisala, un supermercato, un parcheggio da 600 posti, una play area.

José Maria Robles, General Manager per il Property Management di Sonae Sierra in Italia, ha dichiarato: “La Galleria è un punto nevralgico della vita di Parma, continuazione del centro storico di una delle città italiane rinomata per il buon cibo, la cultura, l’arte e la musica. Obiettivo della nostra gestione sarà incrementare la qualità dell’offerta, il servizio e l’esperienza per il cliente. Insomma, sviluppare un asset che permetterà di attirare l’interesse locale ma anche il turismo.”

Benedetta Conticelli, Managing Director di Retail Advisory di Kryalos '"Un angolo del centro storico,’ l'abbiamo sempre immaginata così, La Galleria, fin dall'anno della nostra acquisizione. Lanciando una nuova identità ispirata ai luoghi simbolo della città di Parma, implementando una strategia di offerta innovativa e ricercata in continua evoluzione e trasformando uno spazio storico in un luminoso ambiente dal design contemporaneo, abbiamo eseguito un’operazione di riqualificazione urbana che ha permesso a La Galleria di consolidare il suo ruolo all'interno della città di Parma. Con l’expertise del team di Kryalos, con la gestione internazionale di Sonae Sierra e con il supporto degli attori principali della città siamo certi di continuare a portare valore e qualità alla città di Parma.”