L'imbarcazione dei vigili del fuoco del Principato di Monaco? Costruita da una ditta parmigiana

La nuova imbarcazione antincendio dei Vigili del Fuoco del Principato di Monaco è made in Italy, anzi più precisamente made in Parma: High Tech Marine, azienda parmigiana specializzata nella progettazione e produzione di barche custom, ha infatti fornito al Corps des Sapeurs-Pompiers di Monaco la rescue boat che verrà utilizzata dai Vigili monegaschi nel corso delle loro operazioni di salvataggio.

Ribattezzata “Prince Jacques” in onore del principe ereditario, figlio di Alberto II, l’imbarcazione è attualmente il mezzo più evoluto nella taglia “small” e può contare su dotazioni tecnologiche e di sicurezza di ultima generazione, tra cui la propulsione affidata a una coppia di motori da 550 cv, un sistema di stabilizzazione giroscopica, un sistema di scansione tridimensionale del fondo fino a 200 metri, una termo-camera 30X interfacciata al radar che consente di seguire la rotta fino al punto di soccorso e una capacità antincendio di 5000 l/min.

“Siamo orgogliosi di aver vinto il bando – spiega Massimiliano Fontana, fondatore di High Tech Marine – e di aver avuto la possibilità di progettare, realizzare e fornire al Principato un'imbarcazione così evoluta, tecnologica, rispondente in ogni minimo dettaglio a tutti i requisiti in termini di sicurezza, emergenza e soccorso e particolarmente attenta anche al lato estetico”. La rescue boat è stata varata lo scorso 4 maggio alla presenza del principe Alberto II, della principessa Charlène e dei figli Gabriella e Jacques, nel corso di una cerimonia voluta dalla famiglia reale e conclusasi con un buffet allo Yacht Club di Monaco. “Ricevere di persona i complimenti dal Principe, quando è arrivato in porto guidando egli stesso l’imbarcazione, è stata per noi una grande soddisfazione professionale e personale”, ha raccontato Fontana.