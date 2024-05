L’Unione Pedemontana “restituisce” 230mila euro ai Comuni

Il Consiglio dell’Unione Pedemontana ha deciso di restituire ai suoi cinque Comuni 230mila euro. Un’altra tappa lungo quel percorso, iniziato nel 2022, che ha visto l’ente sovracomunale riportare nelle casse di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo 930mila euro e che, con l’ultima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 approvata nella seduta di martedì 23 aprile a Traversetolo, salgono a 1,16 milioni di euro.

Una mano tesa importante, a fronte ad un quadro macroeconomico che rimane incerto, resa possibile dal Rendiconto di gestione riferito all’anno 2023 approvato sempre nella medesima seduta. Un rendiconto solido, che ha registrato un avanzo pari a 2,7 milioni di euro, di cui 648mila sono stati proprio vincolati per essere trasferiti ai Comuni. Di questi, 188mila erano già stati restituiti ai cinque enti in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, ne restano quindi 230mila che potranno essere utilizzati in caso di necessità durante l’anno oppure, se non dovessero emergere criticità, ritornare nelle casse dei Comuni.

Il rendiconto ha registrato entrate da trasferimenti per 8,2 milioni di euro, di cui 7,7 dai Comuni, 500mila dalla Regione e 6.300 dall’Unione Europea per il progetto Transit. Trasferimenti ai quali si aggiungono entrate extratributarie pari a 620mila euro, di cui 462.000 dalle sanzioni al Codice della Strada e 91mila euro dai proventi dell’imposta di soggiorno, tornati a livello pre-covid.

Le spese correnti sono state pari a 9,6 milioni di euro, di cui la voce più importante è rappresentata dai 6,1 milioni trasferiti ad Azienda Pedemontana sociale per la gestione dei Servizi alla persona. Per quel che riguarda l’indebitamento, non sono stati accesi nuovi mutui e rimane soltanto la rata relativa al pagamento del sistema di videosorveglianza, pari a 25mila euro all’anno, mentre il fondo cassa supera i 2 milioni. Pienamente rispettati anche i parametri dei pagamenti, con l’indice di tempestività di 25 giorni, rispetto al limite di 30.

Nominato il nuovo Collegio dei Revisori

Marco Vignali è il nuovo presidente del Collegio dei Revisori contabili dell’Unione Pedemontana Parmense e dei suoi cinque Comuni per il triennio 2024-2027.

Vignali, dottore commercialista con una esperienza ultraventennale, è stato nominato all’unanimità e con voto palese dal Consiglio dell’Unione ed è attualmentemembro del Collegio del Comune di Nonantola. In passato è stato revisore per i Comuni di Montechiarugolo, Busseto, Novi di Modena, Concordia sul Secchia e per la Provincia di Ferrari. Oltre che da Vignali, il Collegio dei revisori è composto da Pier Giorgio Morri e Daniela Venturi, estratti dalla Prefettura dall’apposito elenco dei revisori dei conti degli enti.

Community Network Emilia-Romagna: rinnovata la convenzione

Sì dal Consiglio dell’Unione allo schema di convenzione triennale con la Regione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community network Emilia-Romagna”. Una rete coordinata dalla Regione e composta da tutti gli enti pubblici emiliano-romagnoli per proseguire nel completamento di quanto previsto dall’Agenda digitale, consentendo di potenziare i servizi digitali rivolti alle imprese e ai cittadini che si stanno sviluppando da diversi anni.

Con il rinnovo della convenzione, l’Unione potrà continuare ad avvalersi dei servizi digitali erogati attraverso Lepida Scpa e potrà aderire ad altre soluzioni, partecipando attivamente al tavolo permanente della Community.