La Fnp Cisl di Parma rafforza la presenza sul territorio della provincia

Da sempre impegnata nella tutela della popolazione anziana, la Federazione Pensionati della Cisl mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale.

L’impegno della Fnp Cisl Parma non si ferma e e raggiunge due importanti Comuni della provincia: ogni primo e terzo giovedì del mese presso la sede del Municipio di Monchio – dalle 9.00 alle 12.00 – e nel secondo e quarto giovedì del mese presso la Sala Civica del Comune di Varsi – sempre dalle 9.00 alle 12.00 – è possibile ottenere le consuleze per dichiarazione dei redditi, assistenza fiscale e previdenziale e assegni familiari per tutti i pensionati e lavoratori, anche non iscritti. Per informazioni ed appuntamenti il numero è 348 0933061