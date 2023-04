La Pizzarotti lancia il Field Engineers Graduate Program 2023

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., uno dei principali global player nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, lancia il Field Engineers Graduate Program, un programma biennale rivolto a giovani laureate e laureati in diversi indirizzi della facoltà di ingegneria (civile, meccanica, elettrica, ambientale, gestionale, edile/architettura, geotecnica).

Il progetto prevede l’assunzione a tempo indeterminato seguita da un percorso di formazione, training on the job e mentoring allo scopo di avviare circa 22 giovani ingegneri a una carriera professionale.

In continuità con l’attività che Impresa Pizzarotti porta avanti da anni nella promozione di giovani con potenziale e come previsto dal Piano Industriale aziendale 2022-2027, che attribuisce alla formazione un ruolo centrale nella crescita e nell’evoluzione del proprio business, il Graduate Program rappresenta un progetto strategico per un’azienda che guarda al futuro in ottica di crescita, puntando forte sull’innovazione e sulle persone.

Il percorso per neolaureate e neolaureati si articola in tre fasi consecutive:

Onboarding: un mese di formazione presso la Sede di Parma per entrare in contatto a 360° con il mondo Pizzarotti.

1° esperienza in cantiere: 12 mesi di lavoro su progetti infrastrutturali in Italia o all’estero

2° esperienza in cantiere: una seconda opportunità di crescita formativa.

Attraverso l’approccio “job rotation”, i partecipanti al progetto avranno l’opportunità di svolgere e conoscere ruoli diversi che caratterizzano l’operatività di una commessa al fine di agevolare un’acquisizione significativa di competenze tecniche e anche assumere una maggiore consapevolezza in merito alle proprie capacità e punti di forza. Le candidature per la prima edizione del Field Engineers Graduate Program sono aperte fino al 30 aprile 2023. Per saperne di più https://www.pizzarotti.it/ opportunities.aspxIl progetto si rinnoverà poi annualmente.